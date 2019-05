Nach der Eröffnung des Uferparks am Freitagabend mit Ansprachen und Gratis-Apero ging das Festprogramm am Samstag munter weiter. Die Besucher konnten über die Promenade wandeln, sich die Kantine und der neue Park in der ehemaligen Kläranlage anschauen. Für Gross und Klein wurde einiges geboten. Sandkasten, Enten-Fischen, Bands, DJ...

Das Öufi-Boot-Shuttle stand im Einsatz und chauffierte Gäste vom Regio Energie Steg auf der Aare zum Festgelände in Attisholz.

Am Nachmittag fand die Aarerundi Challenge statt. Wer nicht mitlief, konnte anfeuern.

Und neben dem neuen Uferpark gab es auch Attisholz Nord zu entdecken.

Wer noch keine Gelegenheit für einen Besuch hatte: Am Sonntag wird weitergefeiert. Es stehen ein Gottesdienst und ein Schlagerfestival auf dem Programm.

Die Bilder vom Eröffnungsabend: