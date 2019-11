«Auf anderen Plattformen gibt es vor allem Fakeprofile»: Weshalb Jolanda bei «Bauer, ledig, sucht...» mitmacht

Für Jolanda aus dem Kanton Solothurn hat die Reise bei «Bauer, ledig, sucht...» des TV-Senders 3+ wunderschön begonnen. Am Donnerstag wurde die Sendung ausgestrahlt, in der Jolanda ihrem Dänu das erste Mal begegnet. Ihr seien zuerst die blauen Augen des Bauern aufgefallen. «Ich schaue dem Mann immer zuerst in die Augen», sagt sie gegenüber dieser Zeitung. Aber auch seine Grösse, die Ausstrahlung und sein Humor, haben bei der 51-Jährigen Eindruck hinterlassen.

Die Kameras hätten sie beim Kennenlernen gar nicht gestört. Das Kamerateam habe sie erst nach den ersten zwei, drei Tagen richtig wahrgenommen. «Aber man kann ja trotzdem eine Person kennen lernen, auch wenn Kameras herum stehen», sagt Jolanda. Sich selber im Fernseher zu sehen, findet sie aber dann doch etwas speziell. Auch für ihre Kinder sei es am Anfang etwas komisch gewesen, aber die würden es gelassen nehmen.