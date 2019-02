Helene Huldi führt Schwangerschaftsabbrüche durch. In der Frauenpraxis Runa in Solothurn und im Bürgerspital. Auch politisch ist die 61-Jährige in diesem Bereich aktiv – seit sie 17 Jahre alt ist. Damals war sie im Komitee für den 14-wöchigen Mutterschutz nach der Geburt, später in jenem für straflose Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz. Dann war sie an der Ausarbeitung des Textes für die Fristenregelung dabei, welcher besagt, dass jeder Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche straflos ist – ist die Schwangerschaft weiter fortgerschritten, braucht es eine ärztliche Bescheinigung. «Die Selbstbestimmung der Frau - das ist mein Thema», sagt die Ärztin. Sie ist denn auch die Ansprechperson, wenn es um die Hintergründe zu den Statistiken zu Schwangerschaftsabbrüchen geht, die das Bundesamt für Statistik führt.

226 Frauen aus dem Kanton liessen 2017 abtreiben. «Das sind nicht viele», kommentiert Huldi. So verhalte es sich in der ganzen Schweiz – sie verweist auf andere Länder: So sind es in Schweden knapp 20 Frauen auf 1000 gesehen – in der Schweiz 6. Trotzdem: Im Kanton kommen auf 1000 Geburten 88.5 Abtreibungen. Das ist deutlich mehr als in «konservativen Kantonen» – wie sie Huldi nennt – wie Appenzell Innerrhoden, wo die Rate bei knapp 22 liegt. Und gleichzeitig deutlich weniger als in «fortschrittlicheren Kantonen» wie Zürich. Dort liegt die Rate bei knapp 122.