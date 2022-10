Arbeitsmarkt Positive Entwicklung: Die Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn sank im September auf 1,9 Prozent Im September sank die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Kanton Solothurn gegenüber dem Vormonat um 209 Personen auf 2878 Personen. Die aktualisierte Arbeitslosenquote sank auf 1,9 Prozent. Die weiterhin gut ausgelastete Wirtschaft führt zu dieser positiven Entwicklung.

Eine Frau sucht auf einem Onlineportal nach einer Arbeitsstelle. Severin Bigler

Die Zahl der registrierten Stellensuchenden im Kanton Solothurn lag im September bei 5422 Personen (Vormonat: 5657 Vorjahresmonat: 7270) und war damit um 235 Personen tiefer als im Vormonat. Die Stellensuchendenquote nahm von 3,8 auf 3,6 Prozent (Vorjahresmonat: 4,9 Prozent) ab.

Quote verharrt in der Region Grenchen

Die Stellensuchendenquote in der Region Solothurn sank von 3,3 auf 3,1 Prozent. Die Region zählte Ende September 1690 registrierte Stellensuchende, 107 Personen weniger als im Vormonat.

In der Region Grenchen verharrte die Quote bei 5,1 Prozent, dies bei stagnierenden 668 Stellensuchenden. Die Quote im Schwarzbubenland sank von 2,9 auf 2,8 Prozent, dies bei 27 Stellensuchenden weniger.

Mit 70 Personen weniger schloss die Region Olten den Monat September ab. Die Quote fiel von 4,3 auf 4,2 Prozent, und es hatte 2’322 Stellensuchende. In der Region Thal sank die Quote von 3,5 auf 3,1 Prozent. Hier sind es 31 Personen weniger, welche sich bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV zur Stellensuche angemeldet haben.

Die Arbeitslosenquote sank im Kanton Solothurn im September auf 1,9 Prozent. Die weiterhin gut ausgelastete Wirtschaft führt zu dieser positiven Entwicklung. ➡️ https://t.co/vi5e0JQwgV#arbeitslosigkeit #kantonsolothurn pic.twitter.com/81bL3cVIPK — Kanton Solothurn (@KantonSolothurn) October 7, 2022

Frauenanteil bei 48,2 Prozent

Im September waren 2806 (Vormonat 2953) Männer als stellensuchend registriert, 147 weniger als im Vormonat. Im Vorjahr waren es 3855 Männer. 2616 Frauen (Vormonat 2704) waren im September 2022 auf Stellensuche, dies entspricht einer Abnahme von 88 Personen. Im Vorjahresmonat waren es 3415 Frauen. Der Frauenanteil lag bei 48,2 Prozent (Vorjahresmonat 47,0 Prozent).

Die Zahl der stellensuchenden Schweizer reduzierte sich im Berichtsmonat um 124 auf 2661 Personen. Im Vorjahresmonat waren es noch 3558 Stellensuchende. Ende September waren mit 2761 Ausländern (Vorjahresmonat 3712) 111 Personen weniger als stellensuchend registriert. Der Ausländeranteil lag bei 50,9 Prozent (Vorjahresmonat 51,1 Prozent).

Die Altersklassen

Die Gruppe der unter 20-jährigen Stellensuchenden nahm um 19 auf 159 Personen ab, womit die Quote von 3,3 auf 3,0 Prozent fiel. Bei der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen nahm die Zahl der Stellensuchenden von 348 auf 330 Personen ab. Die Quote sank von 3,1 auf 2,9 Prozent.

Die Quote der 25- bis 29-Jährigen stagnierte bei 4,1 Prozent. Die Zahl der Stellensuchenden nahm um 11 Personen auf 621 Personen ab. Jene der 30- bis 39-Jährigen sank von 4,3 auf 4,1 Prozent. Dies bei 70 Stellensuchenden weniger.

Die Quote der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen fiel von 3,6 auf 3,4 Prozent. Die Zahl der Stellensuchenden nahm um 50 Personen auf 1077 Stellensuchende ab. In der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen sank die Quote von 3,3 auf 3,2 Prozent. Die Zahl der registrierten Stellensuchenden nahm dabei um 57 Personen ab.

In der Gruppe der über 60-Jährigen gab es eine Abnahme von 10 Stellensuchenden. Die Zahl stand bei 696 Stellensuchenden (Vorjahresmonat 793). Die Quote fiel von 4,7 auf 4,6 Prozent.

Zu- und Abgänge sowie offene Stellen

Im Monat Juli verloren 89 Personen (Vormonat 98 Personen) ihr Recht auf Taggelder oder erlosch der Anspruch auf Arbeitslosentaggelder nach Ablauf der zweijährigen Rahmenfrist. Im Vorjahresmonat wurden 48 Personen ausgesteuert.

Im September gab es 727 Zugänge und 949 Abgänge. Rund 65 Prozent der Abgänge gaben an, dass sie eine Stelle gefunden haben. Ende Monat waren 2222 offene Stellen gemeldet. Davon unterlagen 1777 Meldungen der Stellenmeldepflicht.

Im Berichtsmonat waren 1485 Personen in einem Zwischenverdienst (Vormonat 1575) engagiert. Der Anteil der Zwischenverdienenden an den Stellensuchenden sank von 27,8 auf 27,4 Prozent.

Für den Monat Juli 2022 rechnete die Arbeitslosenversicherung im Kanton Solothurn 7143 Ausfallstunden für 97 betroffene Arbeitnehmer in 9 Betrieben ab. Im September 2022 haben sich 38 Betriebe für Kurzarbeit vorangemeldet oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Im Vormonat gab es 15 Anmeldungen. Betroffen könnten 842 Arbeitsplätze sein. (sks)