Arbeitsmarkt Die Zahl der Arbeitslosen nimmt im Kanton Solothurn leicht zu – die Arbeitslosenquote bleibt bei 2,5 Prozent Die Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn verblieb im November bei 2,5 Prozent. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen stieg gegenüber dem Vormonat um 39 auf 3’780 Personen an. Der leichte Anstieg lässt sich auf saisonale Effekte zurückführen.

Im Kanton Solothurn befanden sich Ende November 160 Personen mehr auf Stellensuche als im Vormonat. KEYSTONE

Die Wirtschaft im Kanton Solothurn erholt sich weiter von den Corona-Einbrüchen, schreibt das Amt für Wirtschaft und Arbeit.. Die Arbeitslosenquote lag im November aber unverändert bei 2,5 Prozent. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen nahm leicht zu, um 39 auf 3'780 Personen. Der leichte Anstieg lasse sich auf saisonale Effekte zurückführen, heisst es in der Mitteilung.

So waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 7’293 Personen als Stellensuchende registriert, 160 mehr als im Oktober. Die Stellensuchendenquote stieg auf 4,8 Prozent.

Regionen In der Region Solothurn stieg die Stellensuchendenquote von 4,3 auf 4,5 Prozent. Die Region zählte Ende November 2’350 Stellensuchende, 63 Personen mehr als im Oktober.

In der Region Grenchen stieg die Quote von 6,6 auf 6,7 Prozent, dies bei 915 Stellensuchenden und einer Zunahme von 16 Personen.

Die Quote im Schwarzbubenland ging von 3,2 auf 3,3 Prozent hinauf. Dies bei 16 Stellensuchenden mehr.

Mit 63 stellensuchenden Personen mehr schloss die Region Olten den Monat November ab. Die Quote stieg von 5,2 auf 5,3 Prozent, und es hatte 3’022 Stellensuchende.

In der Region Thal stagnierte die Quote bei 4,6 Prozent. Hier wurden zwei Personen mehr gezählt, die sich zur Stellensuche angemeldet haben.

Altersklassen

Die Zahl der Stellensuchenden verringerte sich nur bei den Jungen. Bei den unter 20-Jährigen und den 20- bis 24-Jährigen waren Ende November insgesamt 705 Personen auf Stellensuche, 13 weniger als im Oktober. Die entsprechenden Quoten sanken auf 3,0 (unter 20-Jährige) und 4,1 Prozent.

In allen Altersklassen darüber nahm die Zahl der Stellensuchenden im November zu. Mit 68 zusätzlichen Stellensuchenden war die Zunahme bei den 30 bis 39-Jährigen am grössten. Diese Altersgruppe weist mit 1’852 Personen auch die höchste Anzahl auf. Die Quote lag hier bei 6,1 Prozent.

Offene Stellen und Kurzarbeit

Ende November waren im Kanton Solothurn 1'433 offene Stellen gemeldet, 155 mehr als im Oktober. Die Arbeitslosenversicherung rechnete für den Monat September 57’640 Ausfallstunden für 960 betroffene Arbeitnehmer in 235 Betrieben ab. Für im November haben sich 140 Betriebe für Kurzarbeit angemeldet. (sks)