Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn steigt im August leicht Im August 2023 stieg im Kanton Solothurn die Zahl der registrierten Arbeitslosen. Im Vergleich zum Vormonat wurden 124 Personen mehr als arbeitslos vermeldet. Die Arbeitslosenquote hat sich von 1,8 auf 1,9 Prozent minim erhöht.

Die Arbeitslosenzahlen stiegen im Monat August 2023 im Kanton Solothurn im Vergleich zum Vormonat leicht an. Von 2731 im Monat Juli stieg die Zahl auf 2855 Arbeitslose. Somit kamen 124 Personen neu dazu.

Ende August wurden im Kanton Solothurn 4998 Stellensuchende registriert. Die gesamte Quote der Stellensuchenden lag genauso wie im Vormonat bei 3,4%.

Grenchen erneut höchste Quote

In der Region Grenchen blieb die Quote der Stellensuchenden am höchsten und nahm sogar leicht zu. Die tiefste Quote hat die Region Schwarzbubenland. Dort nahm die Quote noch leicht ab im Vergleich zum Vormonat. In den restlichen Regionen blieb die Quote gleich.

Region Grenchen (4,4%): +0,1%

Region Schwarzbubenland (2,5%): -0,1%

Region Solothurn (3,4%)

Region Olten (3,9%)

Region Gäu (2,8%)

Weniger Frauen auf Arbeitssuche

Zurzeit suchen 2670 Männer eine Stelle, gerade mal einer weniger als im Vormonat. 2328 Frauen sind auf Stellensuche. Das sind neun Frauen weniger als vor einem Monat. Der gesamte Frauenanteil der Stellensuchenden lag bei 46,6%.

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Solothurn. Bild: Oliver Menge

Ausländeranteil steigt

Die Zahl der stellensuchenden Schweizer und Schweizerinnen im August reduzierte sich von 2785 auf 2386. Im gleichen Monat wurden 2612 Ausländer und Ausländerinnen auf dem Arbeitsmarkt registriert. Das sind 33 mehr als im Monat davor. Der Ausländeranteil lag bei 52,3 %.

Quote bei Altersgruppen stabil

Die Quote der Stellensuchenden nach Altersklassen blieb stabil. Die jüngste und die älteste Altersgruppe bilden eine Ausnahme mit einer Abnahme von 0,1%. Bei den 25- bis 29-Jährigen sowie den 40- bis 49-Jährigen kam es ebenso zu einer Veränderung. Die Quote nahm um 0,1% zu.