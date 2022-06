Arbeitslosenstatistik Die Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn sank im Mai auf 2,2 Prozent Im Mai 2022 sanken die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Kanton Solothurn weiter. Gegenüber dem Vormonat fiel die Zahl um 307 von 3574 auf 3267 Personen. Die Arbeitslosenquote sank damit von 2,4 auf 2,2 Prozent.

Im Mai 2022 gab es rund 2000 weniger Stellensuchende als im Vorjahresmonat. Severin Bigler

Wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit am Mittwoch mitteilt, lag die Zahl der registrierten Stellensuchenden im Kanton Solothurn im Mai bei 6261 Personen (Vormonat: 6536, Vorjahresmonat: 8119) und war damit um 275 Personen tiefer als im Vormonat. Die Stellensuchendenquote nahm von 4,3 auf 4,2 Prozent (Vorjahresmonat: 5,4 Prozent) ab.

Im Berichtsmonat waren 3324 (Vormonat 3528) Männer als stellensuchend registriert, 204 weniger als im Vormonat. Im Vorjahr waren es 4366 Männer. 2937 Frauen (Vormonat 3008) waren im Mai 2022 auf Stellensuche. Dies war eine Abnahme von 71 Personen. Im Vorjahresmonat waren es 3753 Frauen. Der Frauenanteil lag bei 46,9 Prozent (Vorjahresmonat 46,2 Prozent).

Kennzahlen der Arbeitslosenstatistik Mai 2022 Kriterium Mai 2022 Quote Mai 2022 April 2022 Quote April 2022 Mai 2021 Quote Mai 2022 Stellensuchende Total 6261 4.2 Prozent 6536 4.3 Prozent 8119 5.4 Prozent Arbeitslose Total 3267 2.2 Prozent 3574 2.4 Prozent 4432 2.9 Prozent Stellensuchende Männer 3324 4.1 Prozent 3528 4.3 Prozent 4366 5.4 Prozent Stellensuchende Frauen 2937 4.3 Prozent 3008 4.4 Prozent 3753 5.4 Prozent Stellensuchende CH 3005 2.6 Prozent 3154 2.7 Prozent 4069 3.5 Prozent Stellensuchende Ausländer 2356 9.4 Prozent 3382 9.8 Prozent 4050 11.7 Prozent

Die Zahl der stellensuchenden Schweizer reduzierte sich im Berichtsmonat um 149 auf 3005 Personen. Im Vorjahresmonat waren es noch 4069 Stellensuchende. Ende Mai waren mit 3256 Ausländern (Vorjahresmonat 4050) 126 Personen weniger als stellensuchend registriert. Der Ausländeranteil lag bei 52,0 Prozent (Vorjahresmonat 49,9 Prozent).

Arbeitslose nach Regionen Mai 2022 Kriterium Mai 2022 Quote Mai 2022 April 2022 Quote April 2022 Mai 2021 Quote Mai 2022 Solothurn 1988 3.8 Prozent 2128 4.0 Prozent 2655 5.0 Prozent Grenchen 730 5.3 Prozent 756 5.5 Prozent 1044 7.6 Prozent Olten/Gösgen/Gäu 2662 4.7 Prozent 2747 4.8 Prozent 3270 5.8 Prozent Thal 311 4.0 Prozent 318 4.1 Prozent 399 5.1 Prozent Thierstein/Dorneck 570 2.9 Prozent 587 3.0 Prozent 751 3.8 Prozent

Zahl der Stellensuchenden sank in allen Altersklassen

Die Gruppe der unter 20-jährigen Stellensuchenden nahm um zwölf Personen auf 150 Personen ab, womit die Quote von 2,4 auf 2,2 Prozent abstieg. Bei der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen nahm die Zahl der Stellensuchenden von 440 auf 400 Personen ab.

Die Quote sank von 3,6 auf 3,3 Prozent. Die Quote der 25- bis 29-Jährigen reduzierte sich von 4,9 auf 4,6 Prozent. Die Zahl der Stellensuchenden nahm um 46 Personen auf 709 Personen ab. Jene der 30- bis 39-Jährigen sank von 5,4 auf 5,3 Prozent – dies bei 40 Stellensuchenden weniger.

Stellensuchende nach Altersklassen Mai 2022 Kriterium Mai 2022 Quote Mai 2022 April 2022 Quote April 2022 Mai 2021 Quote März 2022 unter 20 150 2.2 Prozent 162 2.4 Prozent 241 3.6 Prozent 20 - 24 400 3.3 Prozent 440 3.6 Prozent 609 5.0 Prozent 25 - 29 709 4.6 Prozent 755 4.9 Prozent 981 6.3 Prozent 30 - 39 1597 5.3 Prozent 1637 5.4 Prozent 2014 6.6 Prozent 40 - 49 1278 3.7 Prozent 1328 3.9 Prozent 1663 4.9 Prozent 50 - 59 1388 3.7 Prozent 1455 3.9 Prozent 1785 4.7 Prozent 60 und älter 739 5.2 Prozent 759 5.4 Prozent 826 5.9 Prozent

Die Quote der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen fiel von 3,9 auf 3,7 Prozent. Die Zahl der Stellensuchenden nahm um 50 Personen auf 1’278 Stellensuchende ab. In der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen sank die Quote von 3,9 auf 3,7 Prozent. Die Zahl der registrierten Stellensuchenden nahm dabei um 67 Personen ab. In der Gruppe der über 60-Jährigen gab es eine Abnahme von 20 Stellensuchenden. Die Zahl stand bei 739 Stellensuchenden (Vorjahresmonat 821). Die Quote sank von 5,4 auf 5,2 Prozent.

37 Betriebe wollen Kurzarbeit im Mai anmelden oder verlängern

Für den Monat März 2022 rechnete die Arbeitslosenversicherung im Kanton Solothurn 40'993 Ausfallstunden für 725 betroffene Arbeitnehmer in 132 Betrieben ab.

Im Mai 2022 haben sich 37 Betriebe für Kurzarbeit vorangemeldet oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Im Vormonat gab es 19 Anmeldungen. Betroffen könnten 470 Arbeitsplätze sein. (sks)