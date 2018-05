Solothurner Hausärzte dürfen künftig bis 75 praktizieren. Erst dann müssen sie, um weiterarbeiten zu können, einen Nachweis «für eine in physischer und psychischer Hinsicht einwandfreie Berufsausübung» erbringen. So sieht es die Regierung im neuen Gesundheitsgesetz vor, das sie am Dienstag an den Kantonsrat überwiesen hat.