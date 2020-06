Anzeigen wegen IV-Missbrauch

2019 wurden laut dem Bericht 488 volle Renten bezahlt. Insgesamt wurden 782 Renten ausgesprochen, darunter also auch Teilrenten. Solche ausgesprochenen Renten werden laufend überprüft, im vergangenen Jahr wurden insgesamt rund 250 Renten aufgehoben oder reduziert.

Vergangenes Jahr gingen 77 Meldungen wegen Versicherungsbetrugs bei der IV ein. In zwei Fällen wurde gar eine Strafanzeige eingereicht. In rund 26 Fällen hat sich der Verdacht von Versicherungsmissbrauch nicht erhärtet, in bisher 25 wurden Leistungen aufgehoben, reduziert oder verweigert. Durch diese Massnahmen habe man hochgerechnet 5,2 Millionen Franken eingespart, schreibt die IV.