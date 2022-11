Anwohnerin passte auf Starrkirch-Wil: Polizei hält mutmassliche Diebe an Dank einer aufmerksamen Anwohnerin konnte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag in Olten drei Jugendliche anhalten, die verdächtigt werden, Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben.

Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn. In Starrkirch-Wil trieben sich mutmassliche Diebe herum. zvg

In der Nacht auf Donnerstag, 24. November 2022, gegen 2.15 Uhr, wurden der Kantonspolizei Solothurn drei Personen gemeldet. Diese seien in Starrkirch-Wil verdächtig aufgefallen. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Im Verlauf der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei kurz nach 2.30 Uhr in Olten drei Jugendliche anhalten, welche der Beschreibung der Melderin entsprachen. Bei der näheren Überprüfung kam bei ihnen mutmassliches Deliktsgut zum Vorschein. Die Polizei geht gemäss ersten Erkenntnissen davon aus, dass es von Diebstählen aus Fahrzeugen stammt. Der 17 und 16-jährige Tunesier und der 17-jährige Algerier wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Kantonspolizei Solothurn gibt Tipps, wie man sich gegen Diebstahl aus Fahrzeugen schützen kann:

Schliessen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit.

Überprüfen Sie, ob die Türen und der Kofferraum wirklich verriegelt sind.

Schliessen Sie vor dem Verlassen des Fahrzeuges immer alle Fenster.

Lassen Sie keine Wertgegenstände, Elektronikartikel, Taschen, Portemonnaies oder Bankkarten im Fahrzeug zurück. Auch vermeintlich sichere Verstecke wie das Handschuhfach oder der Kofferraum werden durchsucht.

Melden Sie verdächtige Feststellungen unverzüglich der Polizei

Wer Personen feststellt, die sich verdächtig verhalten, sollte dies unverzüglich via Notrufnummer 112 oder 117 der Polizei melden und dies zu jeder Tages- und Nachtzeit.