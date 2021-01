Anti-Folter-Kommission erteilt Solothurn ein gutes Zeugnis – mit diesen Ausnahmen

27 Zellen; Platz für insgesamt 36 Frauen, Männer, Jugendliche. Im Oltner Untersuchungsgefängnis bleiben einige Insassen nur kurz in Untersuchungshaft, bis eine definitive Strafe gefällt und in einer anderen Einrichtung verbüsst wird. Andere sitzen kurze Strafen ab – oder bringen hier die ersten Tage im vorzeitigen Vollzug, bis sie anderswo untergebracht werden.

Das heisst es dazu in einem Bericht der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter. Die Kommission besucht regelmässig Gefängnisse und Anstalten in der Schweiz, um diese zu kontrollieren. In den Jahren 2018 und 2019 hat sie ein Augenmerk auf ebendiese Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug gerichtet. Und in diesem Rahmen nebst zwölf weiteren Einrichtungen auch das Oltner Untersuchungsgefängnis besucht.