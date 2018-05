Die Familie Salzmann aus Arch fuhr zum Biberister Sennhof. Auf ihre Töchter wartete dort das Highlight: Das Streicheln der Hoftiere. Während Tochter Lia auf dem Fahrrad sass, lag Jana im Kinderwagen und wurde von Mutter Monika auf Inlinern gestossen. Monika Salzmann: «Das ist das Schöne am slowUp: Es können alle jeden Alters teilnehmen, solange die dafür ideale Fahrzeugkomposition gefunden wird.»

Die Familienfreundlichkeit schätzte auch die Familie Süess, die in jedem Jahr mit dabei ist. «Es ist das erste Mal, dass wir nur die kurze Strecke fahren, dies tun wir, weil unser Sohn Timo nun zum ersten Mal allein mit dem Velo fahren kann», gab der Stadtsolothurner Raphael Süess Auskunft. Der Solothurner slowUp werde immer grossartiger. «Murten ist zwar nach wie vor für uns unschlagbar auf Platz eins, aber Solothurn nähert sich immer mehr dem Volksfest des slowUps in Murten.» Störend sei lediglich, dass E-Bikes erlaubt seien. Süess: «Es wird vom Unmotorisierten gesprochen, dann haben E-Bikes hier nichts verloren.»

Jugendförderung und Gewandung

Seit fünf Jahren nimmt auch die Jugendkommission von Obergerlafingen mit Jugendlichen am slowUp teil. Am Sonntag fuhr die neunzehnköpfige Gruppe mit ihrer Musikanlage auf dem Dreirad die 28 Kilometer lange Strecke nach Schnottwil. «Wir wechseln uns bei jedem slowUp immer wieder etwas mit dem Fahrzeug ab, einmal nahmen wir die Kanus», beschreibt Jugendkommissionspräsident Christian Bigler. «Mit diesem Anlass wird der Zusammenhalt zwischen älteren und jüngeren Jugendlichen, die noch nicht in den Jugendraum dürfen, gefördert, da alle teilnehmen können.

Doch noch andere Bewegungsbegeisterte fielen auf, wie das verkleidete Pärchen Maya Stucki und Fabio Simeoli in ihrem 70er-Look aus Lohn. Jedes Jahr suchen sie sich ein neues Kostüm, jeweils nach dem Motto des Friedens und der Stressfreiheit. «Heute zeigen wir uns ausgeflippt, im Stil der Gegenbewegung der 70er», sagte Simeoli, der auf einem kleinen blauen Strandvelo, dem sogenannten «Klappvelo» hockte. «Uns ist es wichtig, den Gedanken des slowUps durch unsere Kleidung zu zeigen.»

Und auch Urs Jenni fehlte nicht am slowUp. Stolz zeigte er in seiner Lederjacke und seinem Lederhelm seinen Italjet samt Korb auf dem Gepäckträger und den Ledertaschen vor: «Dieses E-Bike ist dem Harley Davidson nachempfunden. Ich war sogar in Italien, um den Herstellungsprozess zu verfolgen», erklärt der Italienfan aus Wiler.