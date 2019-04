Fakt ist: Am Samstagabend wurden innerhalb einer halben Stunde drei Briefkästen in der Stadt Solothurn angezündet. Auffällt: Die Briefkästen gehören drei SP-Politikern. Der Juso-Präsidentin Lara Frey, der SP-Präsidentin Franziska Roth und dem Amteipräsident der SP Solothurn Lebern. Sie berichten zudem auch von schwarzen Kreuzen, die schon Tage zuvor mit Filzstift an den Briefkästen angebracht worden seien.

Es gebe zwischen den Fällen zwar «offensichtliche Zusammenhänge», wie Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage schreibt. Doch: «Aussagen über die Motivation der Verursacher sind erst möglich, wenn die Täterschaft ermittelt werden konnte, alles andere wäre reine Spekulation. Daran kann sich die Polizei nicht beteiligen.» So ist von Seiten Polizei nicht zu erfahren, ob die Anschläge politisch motiviert sind.

Und: «Ob die Sachbeschädigungen geplant waren oder spontan erfolgten, wissen wir derzeit nicht», so Gribi. Auch zur Täterschaft oder deren Motiv gibt es noch keine Informationen. Ebenso wenig dazu, ob die Taten wirklich zusammenhängen. «Im Rahmen der Tatbestandsaufnahme wurde die Polizei über die aufgemalten Kreuze informiert. Ob diese einen Zusammenhang mit den Vorfällen vom Samstagabend haben, sind wir am Ermitteln.»

Wer am eigenen Briefkasten ein solches Symbol entdeckt, dem empfiehlt Gribi, die Polizei zu verständigen - wenn ein Zusammenhang mit einem Einbruch oder eine Sachbeschädigung vermutet wird.

Laut Polizei wurden in den Briefkästen Feuerwerkskörper gezündet. Für die Ermittlungen hat die Kantonspolizei auch den kriminaltechischen Dienst beigezogen. Handelt es sich um den Einsatz von Sprengstoff, wäre die Bundespolizei zuständig. Derzeit liegen die Ermittlungen aber in Hand der Kantonspolizei. «Wie bei solchen Vorkommnissen üblich, haben wir die Stellen des Bundes bereits am Sonntag sachdienlich orientiert. Wir stehen seither im Kontakt mit Ihnen», so Gribi.