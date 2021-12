Ankündigung Solothurner Unternehmerpreis 2022: Verleihung erstmals im Stadttheater Olten Am 6. Januar wird im Stadttheater in Olten der Solothurner Unternehmerpreis 2022 sowie der Newcomer-Preis verliehen.

Regierungsrätin Brigit Wyss bei der diesjährigen Preisverleihung im Landhaus in Solothurn. Tom Ulrich / Fotomtina

Bereits früh im neuen Kalenderjahr, am 6. Januar 2022, wird der Solothurner Unternehmerpreis verliehen. Der Anlass findet erstmals im Stadttheater in Olten statt. Wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung schreibt, sollen die verschiedenen Wirtschaftsregionen mit der Preisverleihung stärker berücksichtigt werden.

Gemäss Mitteilung steht der mit 20'000 Franken dotierte Unternehmerpreis in diesem Jahr unter dem Motto «Investition in die Zukunft». Die Jury werde ein Unternehmen auszeichnen, «das nebst der unternehmerischen Gesamtleistung in wegweisende Projekte investiert und einem zukunftsweisenden Trend folgt.»

Ebenfalls verliehen wird der Newcomer-Preis. Nominiert sind die Eleven Dynamics GmbH und die Renkei AG aus Solothurn sowie die Marry Jane AG aus Breitenbach. Der Gewinner des Newcomer-Preises, der 5'000 Franken Preisgeld erhält, wird durch ein Saalvoting vor Ort bestimmt.

Der Solothurner Unternehmerpreis steht unter der gemeinsamen Trägerschaft des Regierungsrat, dea Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbands und der Solothurner Handelskammer. (sks)