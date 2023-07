Ankli gratulierte 54 Lernende des Kantons Solothurn haben ihre Lehrabschlussprüfungen mit Erfolg bestanden Bildungsdirektor Remo Ankli durfte dieses Jahr 54 Lernenden im Kanton Solothurn zum erfolgreichen Lehrabschluss beglückwünschen. Im Wallierhof wurde den jungen Berufsleuten ein Apéro offeriert.

Regierungsrat Remo Ankli (links) gratulierte im Wallierhof den Lehrabgängern. zvg

Der Kanton Solothurn gehört kantonsweit zu den grössten Lehrstellenanbietern. Auch in diesem Jahr absolvierten dutzende junger Menschen eine Lehre beim Kanton. In der kantonalen Verwaltung, der Schule für Mode und Gestalten sowie dem Zeitzentrum Grenchen haben 54 Lernende von insgesamt 58 ihre Berufsausbildung in elf unterschiedlichen Berufen erfolgreich abgeschlossen.

17 Kauffrauen und 7 Kaufmänner EFZ

4 Büroassistenteninnen und 2 Büroassistenten EBA

2 Fachmänner Betriebsunterhalt EFZ

ein Informatiker EFZ

ein Automobil-Fachmann EFZ

eine Landwirtin EFZ

4 Bekleidungsgestalterinnen und 2 Bekleidungsgestalter EFZ (Schule für Mode und Gestalten)

3 Uhrmacherinnen und 7 Uhrmacher EFZ, Schwerpunkt Rhabillage (Zeitzentrum Grenchen)

ein Zeichner Architektur EFZ

ein Koch EFZ

eine Mediamatikerin EFZ

Bei der Abschlussfeier im Wallierhof in Riedholz würdigte Regierungsrat Remo Ankli mit einer Rede die Lernenden. Er lobte sie für die guten Resultate und dankte speziell auch den anwesenden Berufs- und Praxisbildenden.