Angespannte Lage oder Notstand? Wie ist die Lage der Kinder- und Jugendpsychiatrien im Kanton Solothurn? Die Meinungen gehen auseinander Ambulant wie stationär bei ausserkantonaler Unterbringung ist Notfallversorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ohne Wartezeiten sichergestellt, schreibt der Regierungsrat auf eine Anfrage aus dem Parlament. Bei nicht absolut dringlichen Behandlungen herrscht aber Grund zur Sorge.

Kinder- und Jugendpsychiatrie Solothurn Carole Lauener

Ausgelastet, aber nicht überlastet, angespannt bleibt die Lage bezüglich des Fachkräftemangel. So lässt sich in etwa das Fazit von soH-Chefärztin Anne-Catherine von Orelli zur Situation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im März gegenüber dieser Zeitung zusammenfassen.

In der SP-Fraktion des Kantonsrats spricht man dagegen von einem «Notstand». Die Beantwortung einer Anfrage dazu zeigt, dass auch die Regierung zumindest Anlass zur Sorge sieht. Darin wird ein Schreiben der Vereinten Organisationen der Kinder- und Jugendmedizin an Bundesrat Alain Berset und die Gesundheitsdirektorenkonferenz zitiert. Seit der Pandemie hätten die Wartefristen für Abklärungen und psychotherapeutische Behandlungen «mancherorts eine unzumutbare Länge angenommen», heisst es darin.

Notfallversorgung ohne Wartezeit sichergestellt

Der Kanton Solothurn verfügt seit letztem Jahr über kein eigenes stationäres Angebot in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mehr, stationäre Behandlungen von Kindern und Jugendlichen erfolgen bei den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern, den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, dem Universitätskinderspital beider Basel und der Psychiatrie Baselland. Letztes Jahr wurden 136 Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz im Kanton Solothurn diesen Institutionen zugewiesen.

Was die Notfallversorgung betrifft, besteht keine Wartezeit. Die Kinder und Jugendlichen hätten in Krisensituationen immer am selben Tag aufgenommen werden können und es würden auch alle Kinder und Jugendlichen gleich behandelt, unabhängig vom Wohnort.

Für elektive, nicht absolut dringliche Eintritte, liegen die Wartezeiten aktuell (März 2022) allerdings zwischen einem und vier Monate. Detaillierte Angaben zu einem allfälligen Bettenausbau in den Kliniken in den beiden Basel und in Bern lägen nicht vor.

Für die eigenen ambulanten Angebote im Kanton Solothurn sieht es ähnlich aus. Notfalltermine in den vier Ambulatorien seien immer gleichentags möglich, dringliche Anmeldungen «innert wenigen Tagen», die Wartezeiten für elektive Anmeldungen würden zwischen zwei bis zehn Wochen variieren. «Der Anmeldedruck ist aktuell hoch», schreibt die Regierung.

Keine Eile mit zweiter Tagesklinik

Im Februar 2021 wurde im Rahmen eines geplanten Ausbaus der ambulanten Kapazitäten eine Tagesklinik in Solothurn mit acht Plätzen in Betrieb genommen. 2021 wurden in der Tagesklinik 1291 Pflegetage geleistet. Die Personalrekrutierung ist zwar schwierig, aber es konnten alle Stellen besetzt werden.

Mit einem weiteren Ausbau der Kapazitäten scheint man es aber nicht allzu eilig zu haben. Wie weit der Aufbau der Tageskliniken in Solothurn und Olten vorangeschritten ist, wollte die SP-Fraktion wissen. Der Regierungsrat schreibt nun, dass im Hinblick auf die Globalbudgetperiode 2024 bis 2026 evaluiert werden soll, ob überhaupt und wo effektiver Bedarf an zusätzlichen Tagesklinikplätzen besteht.

Es gebe unterschiedliche Möglichkeiten für einen allfälligen Ausbau, beispielsweise die Erweiterung der bereits bestehenden Strukturen oder aber der Aufbau von neuen, zusätzlichen Strukturen «an einem geografisch sinnvollen Ort».

Noch kaum Konkretes ist auch über die Entwicklung des im Oktober 2021 lancierten aufsuchenden Angebots in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu erfahren. Es sei entsprechend dem erst recht kurz zurückliegenden Start erst eine geringe Anzahl Konsultationen durchgeführt worden. Verwiesen wird auf Auskünfte der soH, wonach für das aufsuchende Angebot «ein ausreichender Stellenetat» bewilligt worden sei, so dass das Angebot ab diesem Jahr «wie geplant weiter ausgebaut werden kann».

Der gesamte Personalbestand im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst der soH liegt aktuell bei 25,2 Vollzeitpensen, des weiteren praktizieren im Kanton insgesamt elf niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater, zehn davon im Teilpensum.