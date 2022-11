Andreas Reize Ex-Dirigent der Singknaben: In Solothurn war er noch Katholik, in Deutschland konvertierte er zum Luthertum Andreas Reize wurde als erster Katholik und Nicht-Deutscher «Thomaskantor» in Leipzig, einem der höchsten Ämter in der evangelischen Kirchenmusik. Das sorgte auch für Kritik. Dann konvertierte der ehemalige Dirigent der Solothurner Singknaben zum Protestantismus.

Dirigent Andreas Reize ist Leiter der Leipziger Thomanerchors. Hier in der St.-Ursen-Kathedrale leitete er 2007–2021 unter anderem die Singknaben. Britta Gut (2020)

Andreas Reize ist Nachfolger von niemand Geringerem als Johann Sebastian Bach. In Leipzig leitet der Solothurner seit 2021 den Thomaschor, den berühmtesten Knabenchor der Welt, ist dort Kantor der evangelischen Thomaskirche. Es ist eines der wichtigsten Ämter in der Szene der evangelischen Kirchenmusik. Ausgerechnet Reize, der Schweizer, der Katholik, erhielt das prestigeträchtige Amt.

Das sorgte in der protestantischen Hochburg Leipzig für rote Köpfe. In einem öffentlichen «Brandbrief» machten einige Thomaner Wind gegen den Entscheid – schliesslich ohne Erfolg. «Durch ihn wird die Tradition nicht gefährdet, sondern mit neuen Ideen belebt und weitergeführt», liess sich der Leiter der Findungskommission damals im Bayrischen Rundfunk zitieren.

Andreas Reize konvertierte zum Luthertum – freiwillig

Westfront der Thomaskirche in Leipzig. Hier wirkte der deutsche Komponist Johann Sebastian Bach, der 1723–1750 Thomaskantor war und hier begraben liegt. Wikimedia: Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0

Gänzlich folgenlos blieb die Diskussion allerdings nicht: Andreas Reize konvertierte tatsächlich zum Luthertum. Nun spricht der 47-Jährige mit «kath.ch» über seine Motivation. Druck zu konvertieren habe es keinen gegeben, betont Reize:

«Für mich ist die Thomaskirche meine neue Heimat. Ich verbringe hier so viel Zeit – da fände ich es absurd, Mitglied in einer anderen Kirchgemeinde zu sein.»

Grundsätzlich spricht er sich dafür aus, dass die Person gewählt werde, die am besten dafür geeignet sei. Etwa auch, wenn deutsche Organisten einen Posten in der Schweiz erhielten.

Es gehe dabei nicht nur um technisches Können, sondern auch um die Persönlichkeit der Kandidierenden. «Es wäre ein Armutszeugnis, wenn die Auswahlkommissionen nicht die besten nehmen dürfte, sondern einen Quotenschweizer.»

Andreas Reize dirigiert den Thomanerchor in der Lutherkirche Wiesbaden (2022). Wikimedia: Gerda Arendt, CC BY-SA 4.0

Statt wie früher die Solothurner Singknaben auf Allerheiligen (1. November), bereitete er seinen 106-kehligen Thomanerchor also jüngst auf den Reformationstag (31. Oktober) vor. Dieser sei etwas Einmaliges, so Reize im «kath.ch»-Interview. «In dieser Intensität und Professionalität gibt es das in der Schweiz nicht – aber wohl auch sonst auf der Welt nicht.»

Andreas Reize im Sommer 2021 bei den Proben zur Oper «Poppea» auf Schloss Waldegg. Hanspeter Bärtschi

Wobei: Auch der Solothurner Knabenchor sei sehr gut. Ein Sänger sei von Solothurn nach Leipzig gewechselt. Der grösste Unterschied zu Solothurn spiele sich im Sozialen ab, erklärt Reize:

«Ich sehe die Jungs jeden Tag. Wir sind eine Art Grossfamilie. Wir essen zusammen, spielen Fussball und unterhalten uns in den Pausen auch über ausserchorische Dinge. Ich bin für die Knaben Lehrer und Vaterfigur zugleich.»

Eines fehlt Andreas Reize allerdings in Leipzig: die Landschaft. In Solothurn habe er es geschätzt, sich aufs Velo schwingen zu können und den Jura hochzufahren. Immerhin: Als Thomaskantor ist er ganz oben angekommen – jedenfalls in der protestantischen Welt.