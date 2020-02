«An der Gesprächskultur haben wir gearbeitet» – Zullwil und Meltingen nach der Zwangsverwaltung

Viele Menschen im Schwarzbubenland fremdeln ein bisschen mit dem Kanton Solothurn. Die Verantwortlichen in der Hauptstadt interessiere es kaum, was auf dieser Seite des Passwangs geschieht, wird oft moniert.

Einwohner von Meltingen und Zullwil, die so denken, mussten ihre Meinung revidieren. In den Nachbarortschaften zeigte sich, dass man in Solothurn ganz genau zur Kenntnis nimmt, was im Schwarzbubenland passiert. Der Regierungsrat musste sich mit beiden Dörfern beschäftigen und die Zwangsverwaltung anordnen. Dass es bei Gemeinden so weit kommt, ist selten. Zerwürfnisse in den Gemeinderäten sorgten für Rücktritte. Im Frühjahr 2017 setzte der Kanton in Meltingen einen amtlichen Sachwalter ein, im Sommer 2018 einen in Zullwil.

Beide Ortschaften haben wieder eine Exekutive, die funktioniert

Mittlerweile haben die Sachwalter die Thiersteiner Gemeinden verlassen. Die beiden Dörfer verfügen wieder über voll besetzte Exekutiven. Wie die neuen Gremien den Weg zurück in die Normalität fanden und was sie unternehmen, damit es nicht wieder zu chaotischen Szenen kommt, wollten wir bei unserem Besuch im Gilgenberg erfahren. Es ist ein Ausflug in ländliche Pendlergemeinden mit Einfamilienhäusern, einigen geschlossenen Betrieben und viel grünem Umschwung.

In einer von zwei noch geöffneten Gaststätten in den beiden Gemeinden treffen wir SVP-Mann Erich Fidler, den neuen Gemeindepräsidenten von Meltingen. Er steht seit dem Ende der Sachwalterschaft im Herbst 2017 dem Dorf vor. Nur ein Mitglied des aktuellen Gemeinderats war bereits im Gremium, als es damals zu den Auseinandersetzungen kam.

Das Restaurant Gilgenberg an der Hauptstrasse am Ortseingang von Zullwil ist eine Dorfbeiz, wie sie im Buch steht: Von der Decke hängt eine Kuhglocke herunter, eine Auslage lockt mit Zweifel-Chips und am Stammtisch genehmigen sich die Alteingesessenen eine Halbliterflasche Feldschlösschen. Die einstigen Querelen im Gemeinderat von Meltingen hat der neue Gemeindepräsident Fidler nur als Aussenstehender verfolgt. Der damalige parteilose Gemeindepräsident Gérard Zufferey bezichtigte FDP-Gemeinderat Thomas Spaar, seine Unterschrift gefälscht zu haben. Daraufhin traten zuerst die beiden CVP-Gemeinderäte und später alle drei FDP-Gemeinderäte zurück. Zufferey verblieb als einziges Mitglied in der Dorfexekutive. Der Kanton Solothurn musste zum ersten Mal im Gilgenberg einschreiten.