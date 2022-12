Amtsgerichte Teilpensum soll auch im Kanton Solothurn möglich werden, an Volkswahl wird aber nicht gerüttelt Warum soll eine Mutter von kleinen Kindern nicht Amtsgerichtspräsidentin sein können? Um die Vereinbarkeit dieses Amts mit Familienpflichten zu verbessern, sollen Teilzeitpensen möglich werden.

Vom möglichen Teilzeitpensum erhofft man sich, dass sich wieder mehr Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen, wenn ein Amtsgerichtspräsidium neu zu besetzen ist. (Im Bild: Amtsgericht Olten) Bruno Kissling

Amtsgerichtspräsidentinnen und -präsidenten sollen ihr Amt in Zukunft auch in einem Teilpensum ausüben können (wie das am Obergericht schon länger möglich ist). Der Regierungsrat schickt eine entsprechende Revision des Gesetzes über die Gerichtsorganisation in die Vernehmlassung.

Von der Neuerung erhofft man sich, dass sich wieder mehr Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen, wenn ein Amtsgerichtspräsidium neu zu besetzen ist. Teilpensen erleichtern vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dann verspricht man sich weiter, erfahrene Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten, die ohne Möglichkeit zur Pensenreduktion vorzeitig in Pension gehen würden, länger im Amt halten zu können. Und schliesslich dürften mit einer Verteilung der Amtsgerichtspräsidien auf mehr Köpfe auch die Stellvertretungen besser sichergestellt werden können.

Keine amteiübergreifenden Stellvertretungen

Apropos Stellvertretungen: Es stand auch zur Diskussion, diese amteiübergreifend zu ermöglichen. Das würde sich allerdings mit der Volkswahl der Amtsgerichtspräsidien beissen, denn eine vom Stimmvolk der Amtei Solothurn gewählte Gerichtspräsidentin hätte keine demokratische Legitimation, um über Bürgerinnen und Bürger in Olten-Gösgen zu urteilen.

Die Gerichte selbst hatten vor einiger Zeit die Abschaffung der Volkswahl propagiert, der Kantonsrat solle die Amtsgerichtspräsidenten und Amtsrichter wählen. Die Idee wurde aber offenbar nicht weiterverfolgt. In der Vernehmlassungsbotschaft des Regierungsrats findet sich dazu nur ein Satz: «Die Volkswahl soll beibehalten werden.»

Bei künftigen Wahlausschreibungen soll jeweils der Beschäftigungsgrad der zu besetzenden Stelle anzugeben sein. Kleinpensen will man dabei vermeiden. Der Gesetzesentwurf sieht vor, ein Mindestpensum von 60 Prozent festzulegen. Damit wäre an den Amtsgerichten Thal-Gäu und Dorneck Thierstein mit aktuell je 100 Prozent für das Präsidium auch künftig kein Teilzeit-Richteramt möglich – es sei denn, man stockt die Pensen auf. (mou)