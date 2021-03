Amtsgericht Solothurn-Lebern Wegen fahrlässiger Tötung eines Patienten vor Gericht: Assistenzärztin wird freigesprochen Freispruch für eine frühere Assistenzärztin der Solothurner Spitäler AG (soH) vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung: Die Gerichtspräsidentin von Solothurn-Lebern hat am Dienstag einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft aufgehoben.

Der Patient hatte sich am 14. Februar 2015 selber auf der Notfallstation des Bürgerspitals Solothurn gemeldet (Symbolbild).

Oliver Menge

Die damals 29-jährige Medizinerin hatte am 14. Februar 2015 bei einem Patienten, der sich wegen starker Schmerzen vor allem im Bereich der Brustwirbelsäule selber auf die Notfallstation des Bürgerspitals Solothurn begeben hatte, eine falsche Diagnose gestellt. Sie erkannte eine vorliegende Aortendissektion nicht, die letztlich zu einem Riss in der Hauptschlagader führte – an dem der Patient in der Nacht darauf zu Hause verstarb.

Der jungen Medizinerin, die damals gerade erst 14 Tage auf der Notfallstation im Einsatz gestanden hatte, könnten keine Handlungen oder Unterlassungen vorgeworfen werden, die einen Schuldspruch rechtfertigen würden, argumentierte der Verteidiger der Ärztin, Christian von Wartburg, am Dienstag vor Gericht. Er forderte einen Freispruch und damit die Aufhebung eines Strafbefehls, den die Staatsanwaltschaft am 9. Juni 2020 gegen die Beschuldigte ausgesprochen hatte. Mit diesem war die damalige Assistenzärztin wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingt ausgesprochenen Geldstrafe von 30 Tagessätzen à je 100 Franken (bei einer Probezeit von zwei Jahren) sowie zur Übernahme der Verfahrenskosten von rund 7000 Franken verurteilt worden.

Richterin «Keine Sorgfaltspflichtverletzung»

Und die Gerichtspräsidentin gab dem Verteidiger auf der ganzen Linie recht: Der damals gerade erst neu auf der Notfallstation eingesetzten Assistenzärztin könnten weder Unerfahrenheit, noch fehlende Aus- und Weiterbildung, geschweige denn fehlende Praxis zum Vorwurf gemacht werden, befand Mattiello. Sie kam in der kurzen Urteilsbegründung zum Schluss, dass der Medizinerin, die heute nicht mehr bei der soH beschäftigt ist, «keine Sorgfaltspflichtverletzungen vorzuwerfen» seien.

Sie habe sich zwar aufgrund ihrer Unerfahrenheit voreilig auf die (falsche) Diagnose eines muskulären Problems fixiert, doch habe sie pflichtgemäss sowohl ihre Diagnose, die erwogene medikamentöse Behandlungsart (Schmerzmittel) sowie die spätere Entlassung des Patienten nach Hause laufend mit dem zuständigen Oberarzt besprochen und von diesem absegnen lassen.

Supervision funktionierte nicht ausreichend

Dass die bei den Solothurner Spitälern soH für die Betreuung von Assistenzärzten organisatorisch klar festgelegte Supervision durch den zuständigen - aber seinerseits überlasteten, überarbeiteten und übermüdeten - Oberarzt nicht funktioniert habe, könne aber nicht der Beschuldigten vorgeworfen werden, befand die Amtsgerichspräsidentin. Sie übernahm damit auf der ganzen Linie die Argumentation des Verteidigers. Und nicht nur das. Mattiello:

«Wir haben hier die falsche Person vor Gericht.»

Das Urteil deswegen klipp und klar: Freispruch vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Ein Freispruch, der übrigens von der vor Gericht anwesenden damaligen Lebenspartnerin des Verstorbenen - selber Ärztin - mit zustimmendem Applaus quittiert wurde.

Hintergrund dieses Freispruchs ist nicht zuletzt die Tatsache, dass gegen den seinerseits zuständigen Oberarzt ein rechtskräftiger Strafbefehl wegen ungenügend erfüllter Aufsichtspflicht vorliegt, mit dem dieser seinerseits zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden ist. Der Mediziner sei zum Zeitpunkt des Vorfalls selber erst seit sechs Wochen als Oberarzt tätig gewesen, sei einer massiven Doppelbelastung ausgesetzt gewesen und habe die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht einhalten können:

«Das Spital trägt somit eine Mitverantwortung»,

befand Amtsgerichtspräsidentin Mattiello.