Amtsgericht Solothurn-Lebern Luxory-Mörder ist trotz MS-Erkrankung rückfällig und steht vor Gericht Der Mann, der 2011 vor einem Grenchner Club einen Türsteher erstochen hat, muss sich erneut vor Gericht verantworten. Er war im Gefängnis erneut auf einen Mitinsassen losgegangen.

Exklusiv für Abonnenten

Hier geschah die Tat 2011: Der Club Luxory in Grenchen. Bild: Felix Gerber

Der Kosovare, der 2011 in Grenchen unter Drogeneinfluss einen Türsteher erstochen hat, war in den Weihnachtstagen 2020 erneut mit einem Messer auf einen andern losgegangen. Verletzt wurde niemand. Anlass war Lärm mittags im Gemeinschaftsraum der Justizvollzugsanstalt in Deitingen.

Der Beschuldigte habe einen Tellerstapel ergreifen wollen, um damit gegen einen anderen vorzugehen. Eine Betreuerin verhinderte dies. Stattdessen ergriff er ein daneben liegendes Brotmesser, packte den anderen und führte das Messer klingenseitig an dessen Hals. Der erschrak, beugte sich reflexartig nach hinten. Ein Mitinsasse mischte sich ein, hielt den Arm fest, sodass der Stich daneben ging. Der Angreifer konnte sich losreissen und versuchte es erneut. Ein weiterer Insasse schritt ein, sodass sie den Mann gemeinsam überwältigen konnten.

Der Angeklagte hatte sich zunächst geweigert, an die Verhandlung am Dienstag zu gehen. Vier Stunden zu spät erschien er schliesslich ohne Zwang. Wegen seiner MS-Erkrankung war er im Rollstuhl. Sein Verteidiger stellte etliche Anträge. Alle wurden abgewiesen. Er kritisierte vor allem Verfahrensabläufe, die unfair seien. Etwa, dass seinem Mandanten Teilnahmerechte erst nach Sicherung der Beweise (besonders des Messers) gewährt worden waren.

Staatsanwältin Petra Grogg und das Gericht wiesen ihn darauf hin, dass dies rechtens sei. Ein Verdacht müsse Hand und Fuss haben, damit überhaupt ein Strafverfahren eröffnet werden könne. Und es sei dafür eine rechtskräftige Genehmigung eingeholt worden. Oder etwa die Verwendung von Videos der Überwachungskamera, welche die ganze Tat aufnahmen, sei korrekt, da sie zur allgemeinen Sicherheit erstellt worden seien, nicht wegen des Verfahrens selber.

Am brisantesten war der Antrag, den per Verfügung eingesetzten ausserordentlichen Vorsitzenden der Verhandlung, Gerichtsschreiber Matthias Steiner, in den Ausstand zu schicken. Das Gericht sei mit ihm nicht legitim zusammengesetzt. Vor allem habe er in einem anderen Verfahren, wo sein Mandant eine Verwahrung erhielt, als Gerichtsschreiber amtiert.

Zudem habe man ihm den Wechsel des Vorsitzes nicht mitgeteilt – von der Amtsgerichtspräsidentin zu Steiner. Doch das Gericht hatte bereits dem früheren Verteidiger den Wechsel kommuniziert.

Der Angeklagte wurde von sieben Polizeikräften begleitet und sass in Fuss- und Handfesseln im Saal. Meist sind nur zwei Polizeikräfte im Saal, diesmal waren es aber deren vier. Einer unmittelbar hinter ihm. Ein anderer, vor seiner Bank sitzend, betrachtete ihn quasi unablässig, bereit, sofort einzugreifen.

Angeklagt wegen versuchter vorsätzlicher Tötung

Die psychiatrische Gutachterin bestätigte, dass der 34-Jährige an dissozialer Persönlichkeitsstörung leide mit emotional narzisstischen Elementen. Die Rückfallgefahr sei hoch, auch mit schweren Opferschäden. Kleine Alltagskränkungen könnten eine Tat schon auslösen. Weil der Mann keine für eine Therapie nötige Beziehung zulasse, sehe sie nur Chancen, wenn er eine solche freiwillig antrete.

Der Kosovare, der mit drei Jahren in die Schweiz kam, hat die Handlung zwar zugegeben und das Tatmesser erkannt, jedoch verneint er eine Tötungsabsicht. Vor Gericht sprach er zögerlich und leise, wirkte dabei recht freundlich. Blickte aber oft bloss aufs Pult oder legte seinen Kopf darauf ab. Er sagte: «Es tut mir leid, ich fühlte mich provoziert. Wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen.»

Er habe in den letzten zwölf Jahren Probleme gemacht und sich einen schlechten Ruf geschaffen. Eine ambulante Therapie würde er machen, aber keine stationäre. Er möchte eine Familie gründen und gerne in den Kosovo zurück, das sei besser für seine Gesundheit.

Grogg forderte zwölf Jahre Freiheitsstrafe für versuchte vorsätzliche Tötung, darin berücksichtigt eine leicht verminderte Schuldunfähigkeit. Und einen Landesverweis von fünfzehn Jahren.

Für den Angeklagten war im Nachgang zum Luxory-Mord bereits vor drei Monaten vom Obergericht eine Verwahrung ausgesprochen worden, weil die stationäre Massnahme gescheitert sei. Dies ist aber noch nicht rechtskräftig, da noch beim Bundesgericht hängig. Das Urteil wird voraussichtlich am Mittwoch eröffnet.