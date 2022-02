Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt Er stach auf Biberister Baustelle mit dem Messer auf einen Kollegen ein – nun muss er sieben Jahre ins Gefängnis Das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt steckt einen 52-Jährigen sieben Jahre ins Gefängnis. Er hatte im Streit auf einer Baustelle in Biberist mehrfach mit einem Messer auf einen Kollegen eingestochen.

Auf einer Baustelle stach der Mann im Streit zu. Fotolia

Das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt sprach den 52-jährigen Kosovaren Shaip S. (Name geändert), der im September 2019 auf einer Biberister Baustelle in der Mittagspause bei einem Streit einen Arbeitskollegen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte, der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung schuldig. Er muss sieben Jahre ins Gefängnis, erhält aber keinen Landesverweis.

Das Gericht mit Stefan Altermatt, Stephen Vögeli und Esther Haldemann befand, dass der dienstärztliche Bericht, das medizinische Rechtsgutachten und auch die Aussagen des Zeugen, nämlich des Poliers, der den Streit zu schlichten versuchte, mit den Aussagen des Opfers übereinstimmten. Nicht jedoch mit jenen des Täters. Es sei also keine Notwehr gewesen. Darauf hatte die Verteidigung plädiert.

Bei Shaip seien keine Würgespuren festgestellt worden und Shaip habe sich bei den Messereinsätzen nicht in liegender Position befunden, sondern sei aufrecht gewesen.

Aussergewöhnliche psychische Situation

Er habe aber bei seinen vier Messerstichen nicht die Absicht gehabt, den Kollegen zu töten, so das Gericht. Dies, obwohl er nach einer ersten Streitphase ohne Messereinsatz nach wenigen Minuten nochmals zurückkehrte, diesmal aber mit einem Messer.

Er habe sich in einer psychisch aussergewöhnlichen Situation befunden, da er sich vom wesentlich Jüngeren respektlos behandelt gefühlt habe. Es sei ein spontanes Geschehen gewesen ohne Vorbereitungshandlung. Das Gericht sei der Auffassung, dass Shaip von sich aus mit dem Einstechen aufgehört hatte – hätte er ihn töten wollen, hätte er nicht damit aufgehört.

Dass sich das Opfer mit dem Zeugen abgesprochen habe, sei nicht möglich. Shaip habe den Tod des Opfers in Kauf genommen. Das würde das Bundesgericht bei dynamischen Geschehen mit Messerstichen in den Oberkörper immer so beurteilen.

Obwohl die Tat eine Katalogtat ist, welche den Landesverweis eines Ausländers verlangt, sah das Gericht davon ab. Es liege ein persönlicher Härtefall vor, der die öffentlichen Interessen überwiege. Shaip sei eigentlich gut integriert. Dass er wieder delinquieren werde, wie die Staatsanwaltschaft argumentierte, könne man nicht ohne ein entsprechendes Gutachten annehmen.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine härtere Strafe

Ebenso lehnte es auch eine Sicherheitshaft ab, weil Shaip eine Ausbildung und eine Arbeitsstelle besitze und auch enge Familienbande in der Schweiz. Einer seiner erwachsenen Söhne sei schwer behindert. Shaip muss dem Opfer eine Genugtuung von 8000 Franken bezahlen und ist für die aufgrund der Tat auftretenden Schäden ihm gegenüber voll haftbar.

Er muss die Kosten des Opferanwalts bezahlen, fast 19'000 Franken. Ebenso die Verfahrenskosten von über 16'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Gefängnis gefordert sowie einen zehnjährigen Landesverweis. Das Opfer hatte nur dank Glück und sofortiger guter medizinischer Versorgung überlebt.