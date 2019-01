In der Amtei Solothurn-Lebern kommt es am 10. Februar zur Kampfwahl um die Stelle des Amtsgerichtspräsidenten. Sowohl die Anwältin Nicole Mattiello (CVP, Solothurn) als auch der Anwalt Herbert Bracher (SP, Solothurn) wollen die Nachfolge von CVP-Mann Rolf von Felten antreten. Auch in der Amtei Olten-Gösgen kommt es zur Wahl: Der Oltner Claude Schibli tritt an.

Die Unterlagen dazu flattern dieser Tage in die Haushalte. Doch nicht alle wurden korrekt verschickt. Charlie Schmid, FDP-Gemeinderat in Solothurn und bis Ende Januar noch Parteisekretär, hat am Dienstag ein solches Couvert abbekommen. «Ach herrje! Falsche Amtei!», schreibt er auf Facebook.