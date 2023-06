Amt für Wirtschaft und Arbeit Nachfolger gefunden: Remo Frei wird neuer AWA-Chef Der Grenchner Wirtschaftsfachmann löst Anfang September Jonas Motschi ab, der nach exakt 22 Jahren als Amtschef in den Ruhestand tritt.

Remo Frei wird im September Chef des Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA) Bild: zvg

Remo Frei heisst der neue Chef des Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA). Gestern hat der Regierungsrat den 45-jährigen Grenchner als Nachfolger von Jonas Motschi bestimmt. Remo Frei ist im Kanton Bern seit 2019 als Abteilungsleiter Arbeitsvermittlung des Amtes für Arbeitslosenversicherung tätig.

Sein Amt wird er am 1. September antreten. Nach seiner kaufmännischen Grundausbildung absolvierte Remo Frei zahlreiche Weiterbildungen, zuletzt erwarb er einen Mastertitel im Bereich der Business Administration. Remo Frei ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Grenchen. Sein Vorgänger Jonas Motschi tritt nach 22 Jahren als Amtschef in den Ruhestand. (szr)