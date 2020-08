Ambulant bis stationär: Neuer Verein begleitet Kinder und Jugendliche im ganzen Kanton

Da ist einerseits das Bachtelen: Rund 650 Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten oder Kommunikationsbeeinträchtigungen beziehen eine Leistung; in einer (Tages-)Sonderschule, einer Regelschule, in der Beratung oder im Internat. Und dann ist da die Stiftung Kinderheime Solothurn (SKSO): Rund 30 Plätze bietet die SKSO, vorwiegend im unteren Kantonsteil, für Kinder, die temporär nicht zu Hause wohnen können. Was passiert, wenn sich zwei solche Anbieter zusammentun? Denn das passiert per 1. Januar 2021. Vielfältigere Angebote – im ganzen Kanton Solothurn Ab dann wirkt der neue Verein «Bachtelen Kinderheime und Sonderschulen» im Kanton. Wie Vertreter der Stiftung als auch des Bachtelen bei der Gesprächsrunde in Grenchen erklären, bringen beide Player etwas in den Verein – und profitieren davon. Sichtbar wird das am Foyer Olten – einem Wohnangebot für junge Erwachsene. Das Bachtelen hat vorwiegend Erfahrung im Bereich Sonderschule und Kinderheim, die SKSO betreibt ein Wohnangebot für Schülerinnen und Schüler der Regelschule.

Der eher kleinen SKSO kommt dafür die Grösse des neuen Vereins zu Gute. So erklärt Silvio Werthmüller, pädagogischer Leiter SKSO: «Wenn in einem unserer Häuser jemand ausfällt, brauchen wir innert einer Stunde einfach einen Ersatz vor Ort.» Dieser ist nun einfacher zu finden – hat der Pool an Mitarbeitenden doch stark zugenommen durch den neuen Partner. Es sollen aber nicht nur bestehende Angebote verbessert, sondern auch ganz neue aufgebaut werden. «Mit dem Zusammenschluss decken wir den ganzen Jurasüdfuss ab». Es brauche aber auch ein Wohnangebot für Kinder und Jugendliche aus schwierigen Umfeldern im Schwarzbubenland, erklärt Karl Diethelm, Gesamtschulleiter Bachtelen. Mit einem weiteren Angebot hinter dem Berg ist der Verein im ganzen Kanton vertreten. Das passe auch im Hinblick auf die Pläne des Kantons: Dieser will die Sonderschulangebote in den Regionen besser zugänglich machen. Der Verein hofft, als Partner mitwirken zu können. Was im Kanton fehle, fährt Diethelm fort, sei auch ein Notfallangebot für Kinder und Jugendliche in der Krise, insbesondere jetzt, da die Solothurner Spitäler bald keine stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie mehr betreiben. Immer mehr habe man es auch mit Kleinkindern mit schweren Störungsbildern zu tun – auch dafür wolle man ein neues Angebot schaffen. Höhere finanzielle Sicherheit – mehr Zeit für die Klientel Durch die Fusion kann der Verein eine ganze Palette an Angeboten und Ideen vorweisen. So will man möglichst massgeschneiderte Lösungen für jedes Kind, jede Jugendliche. Das sei nötig – etwa in den schweren Fällen, die man heute im stationären Bereich betreue, sagt Christof Koch, Leiter Entwicklung und Koordination beim Bachtelen. «Meist geht es heute um Mischformen von Störungsbildern bei den Kindern – und gleichzeitig um Belastungsproblematiken, die aus dem Umfeld dazu kommen.» Dafür könne man «leichtere Fälle», wie etwa ein ADHS-Kind, heute eher auch in der Regelschule integrieren, mit Unterstützung eines Heilpädagogen. In beiden Szenarien – stationär, schwer; ambulant, leicht; aber auch Mischformen – will der Verein Hand wirken können.