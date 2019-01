Ob Wandern, Schlitteln oder Skifahren: Das Wochenende lockt auch in der Region zum Vergnügen im Schnee. Nach einem Wärmeeinbruch zu Wochenbeginn melden Skilifte «Piste gut». Auf dem Balmberg sind der Übungsskilift Höfli und der Skilift Kähli Samstag und Sonntag von 9 bis 16. 30 Uhr offen. Höfli: Piste gut, Kähle: Piste fahrbar.

Auch auf dem Grenchenberg startet die Saison nun definitiv am Samstag um 12 Uhr. Es liegen 30 bis 50 Zentimeter Schnee, beide Skilifte sind offen, «Piste gut». Der Solothurner Hausberg lockt ebenfalls zum Wintervergnügen bei schönstem Wetter: Die Langlaufloipe auf dem Weissenstein ist offen. Und aus dem benachbarten Baselbiet melden die Skilifte Langenbruck: Beide Lifte sind am Samstag und Sonntag wieder von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Und: Wer das Lauberhornrennen nicht verpassen will, kann es hier am Fernseher in der Kiosk-Wirtschaft beim oberen Lift mitverfolgen.Foto: Hanspeter Bärtschi