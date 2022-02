Tele M1

Am Tag danach Bewohnerin von abgebranntem Haus in Niederbipp: «Ich bin voller Schock» Am Mittwoch stand der Dachstock in Flammen. Nun ist vom Zuhause von Natalie El Faki nur noch Verkohltes und Verbranntes übrig. Der Schock sitzt bei der Niederbipperin noch immer tief.

Am Tag nach dem grossen Brand in Niederbipp ist das Feuer gelöscht. Der Schock sitzt aber noch immer tief. Bewohnerin Natalie El Faki berichtet, wie sie das Feuer erlebt hat: «Ich war noch am schlafen und hörte Stimmen. Ich dachte, mein Partner sei am Streiten.» Sie sei aufgestanden, wollte die Türe aufreissen und schimpfen.

Doch: «Dann stand aber ein grosser Mann vor mir und sagte, ich müsse mich warm anziehen, das Nötigste und die Dokumente mitnehmen und raus, es brenne.» Noch immer sucht El Faki das Erlebte zu verarbeiten: «Da geht einem vieles durch den Kopf. Man ist voller Schock, eigentlich ist der Kopf leer. Tausend Gedanken die aufkommen wie es weiter geht, was kommt, das ist eigentlich das Schlimmste.»

Immerhin: Die Gemeinde habe sie gleich unterstützt und eine Unterkunft für 3 Nächte in einem Hotel organisiert. «Morgen können wir ein Haus beziehen, welches die Burgergemeinde für uns organisiert hat.»