Der eine Vorstoss stammt von der SVP-Fraktion. Sie will per Standesinitiative erreichen, dass Grenzgänger nicht noch mehr Arbeitslosengelder erhalten. Die SVP-Fraktion verlangt daher, die neuen EU-Regelungen bezüglich Arbeitslosenentschädigung für Grenzgänger dürften in der Schweiz keine Anwendung finden. Die SVP befürchtet, der Abgeltungsbetrag an die EU-Staaten, der sich im Jahr 2015 auf knapp 200 Mio. Franken belief, würde sich mit der neuen Regelung um mehrere hundert Millionen erhöhen. Laut Angaben des Bundesrates sei die Schweiz aber nicht verpflichtet, das neue Zahlungsregime zu übernehmen. Die Landesregierung sei daher aufzufordern, im gemischten Ausschuss mit der EU klar zu kommunizieren, dass die Schweiz nicht gewillt sei, diese Änderung zu übernehmen.