«Unnötig und teuer.» Diese Kritik gab es letztes Jahr an den Ersatzwahlen am Amtsgericht Solothurn Lebern. Der Grund: Der bisherige Amtsrichter Markus Zubler (FDP) war 2017 gewählt worden. Aber nicht für die gesamte Amtsperiode von vier Jahren, da er während dieser Zeit 65 wurde. Bei 65 liegt die Altersgrenze, ab welcher gewählte Kantonsangestellte zurücktreten müssen. Aber eben nicht alle Kantonsangestellte. Bereits 2016 befand die GAVKO (Gesamtarbeitsvertragskommission): Für Amtsrichter im Nebenamt – die Richter in den Amteien, die die Amtsgerichtsvorstehenden unterstützen und in Gremien mitrichten – gilt die Limite nicht.

Und doch fanden letztes Jahr Ersatzwahlen am Amtsgericht Solothurn-Lebern statt, was eben die Partei von Zubler als «unnötig und teuer» goutierte. Zubler trat damals erneut an; und wurde wenig überraschend auch wieder gewählt, nun für den Rest der Amtsperiode.

Laut Amtsblatt finden auch dieses Jahr wieder Ersatzwahlen an Amtsgerichten statt. Auslöser für gleich vier Ersatzwahlen ist wieder die Altersgrenze – die doch eigentlich gar nicht anwendbar ist.