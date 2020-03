Alt Kantons- und Regierungsrat Rudolf Bachmann ist gestorben

Bachmann verstarb am vergangenen Dienstag, wie die SP des Kantons Solothurn am Freitag mitteilte. Bachmann sei zeitlebens ein politischer Mensch mit grosser Sozialkompetenz gewesen. Bereits als Kantonsrat (1965 bis 1969) habe er sich für die Schwächeren in der Gesellschaft eingesetzt. Ganz wichtig sei ihm eine gute Bildung für alle gewesen.

Als Sohn eines Kaminfegermeisters war Bachmann in mehreren Gemeinden Bezirkslehrer, so auch in Oensingen, wo er als Gemeinderat und SP- Sektionspräsident amtete. Im Jahr 1961 wurde er Rektor der Oltner Stadtschulen, bevor er 1969 in den Regierungsrat gewählt wurde und dieses Amt als Volkswirtschaftsdirektor bis 1985 ausübte.