Als Einnahmequelle bleiben Farben: Wie drei Coiffeusen mit dem Corona-Lockdown umgehen

Von den insgesamt ca. 11'000 bis 12'000 «offiziellen» Coiffgeschäften, welche in der Schweiz existieren, sind circa 3500 Mitglied bei Coiffuresuisse, dem Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte. Von schätzungsweise 500-600 Geschäften im Kanton Solothurn sind knapp 90 Mitglieder bei Coiffuresuisse. Wie Peter Kräuchi, Präsident der Solothurner Sektion des Verbandes, erläutert, seien die meisten sehr stark von der seit dem 17. März in Kraft getretenen Schliessung betroffen. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass sich darunter viele Kleinbetriebe – sprich Einpersonenbetriebe – befänden, die über kein derartiges finanzielles Polster verfügten. Obwohl ein kleiner Erlös mit Farbauslieferungen an Kunden erzielt werden könne und die Vermieter der Lokale sich teilweise kulant zeigen und einen Teil des Mietzinses erlassen würden, seien die Lohnkosten das grösste Problem.

Der Verband Coiffuresuisse habe sich folglich sehr schnell beim Staatssekretariat für Wirtschaftund beim Bundesamt für Sozialversicherungen gemeldet und einen Brief geschrieben. Nun würden auch die Arbeitgeber berücksichtigt, was anfänglich noch nicht klar gewesen sei. «So hat es das Ganze etwas entschärft». Nun könne für Arbeitnehmer Kurzarbeit eingegeben werden, während der Arbeitgeber bei der Erwerbsersatzordnung (EO) finanzielle Mittel anfordern kann. Die Entschädigung wird in Anlehnung an die EO geregelt und als Taggeld ausgerichtet. Dies entspricht 80 Prozent des Einkommens und beträgt höchstens 196 Franken pro Tag. Die Prüfung des Anspruches und die Auszahlung der Leistung wird von der AHV-Ausgleichskasse vorgenommen. Obwohl die Zahlungen wahrscheinlich erst circa Mitte April erfolgen werden, sei dies doch ein Lichtblick, so Kräuchi. «Es wird eine Durststrecke. Aber mit der finanziellen Hilfe haben wir das Gefühl, dass wir berücksichtigt werden.»

Auch bei Kräuchis Friseursalon gehen häufig Anfragen zu Hausbesuchen ein. Es sei aber extrem wichtig, dass sich die Coiffeurgeschäfte auch an diese Vorgabe halten. «Wir vereinen das absolut. Ich hoffe, es halten sich alle daran.»