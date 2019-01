Das kantonale Amt für Umwelt (AfU) hat die Daten des «Trockensommers 2018» analysiert. Fazit: Die Folgen der Trockenheit waren regional recht unterschiedlich und nicht ganz so ausgeprägt wie im Hitzesommer 2003.

Die Niederschlagsmengen der Monate Juni bis Oktober lagen im ganzen Kanton deutlich unter dem Mittel der letzten 10 Jahre, fasst das AfU zusammen. Dies gelte ausgeprägt für die Gebiete am Jurasüdfuss und im Mittelland. So betrugen die Niederschläge beispielsweise in Schönenwerd in den Sommer-/Herbstmonaten nur 55 Prozent des Mittelwerts.

Juragebiete: Mehr Regen – aber schneller versickert

Etwas weniger unterdurchschnittlich waren die Niederschlagsmengen im Solothurner Jura: In Erschwil etwa wurden – dank sporadischer Sommergewitter – im selben Zeitraum immerhin 76 Prozent der mittleren Niederschlagsmenge erreicht. Von September bis Oktober war aber auch hier die Trockenheit ebenso ausgeprägt wie südlich des Jura. Und: Im Jurakarst-Untergrund versickert das Regenwasser hier schnell.

Niederschläge am Beispiel Erschwil und Schönenwerd: Regionale Unterschiede im Sommer, durchweg trocken im Herbst.