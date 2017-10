Wie oft das passiert, darüber führt die Polizei nicht Buch. Man könne die konkrete Anzahl solcher Fälle nicht beziffern, erklärt Sprecherin Astrid Bucher. «Aufgrund unserer Erfahrungen hält sie sich aber auf einem tiefen Niveau.» Dies gelte auch für Verkehrsunfälle, für deren Aufklärung ebenfalls bereits Aufzeichnungen von Dashcams ausgewertet worden seien.

Bei der Solothurner Staatsanwaltschaft heisst es, dass die Aufnahmen von Dashcams «in bislang wenigen Fällen als Ergänzung zu anderen Beweismitteln, wie beispielsweise den Aussagen der Beteiligten oder kriminaltechnischen Untersuchungen, beigezogen worden sind». In einem Fall konnten Staatsanwälte mithilfe eines Dashcam-Videos nachweisen, dass ein Unfallfahrer entgegen seiner Aussage nicht einem anderen Fahrzeug ausweichen musste, bevor es zur Kollision kam.

Persönlichkeitsrechte verletzt

Im Gegensatz zu anderen Ländern sind die Autokameras in der Schweiz noch nicht flächendeckend verbreitet. Ihre Zahl dürfte in den nächsten Jahren aber zunehmen, darin sind sich Fachleute einig. Die Kameras werden vermehrt standardmässig in Autos eingebaut, und in spezialisierten Webshops sind sie für knapp hundert Franken zu haben.

Je mehr Dashcams montiert werden, desto öfter müssen sich die Strafbehörden damit befassen. Die Rechtslage ist in der Schweiz nicht eindeutig. Tatsächlich ist die Verwendung von Dashcams weder explizit erlaubt noch verboten. Fest steht lediglich, dass private Aufnahmen im öffentlichen Raum grundsätzlich gegen das Datenschutzgesetz verstossen.

Der eidgenössische Datenschützer Adrian Lobsiger vertritt die Ansicht, Dashcams seien deswegen gar nicht zulässig. «Das Filmen der Strasse um das Fahrzeug herum führt unweigerlich zu einer privaten Videoüberwachung des öffentlichen Grunds», hält er in einer Stellungnahme fest. Aufnahmen von Personen könnten deren Persönlichkeitsrechte schwerwiegend verletzen. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, so der Datenschützer, sei Polizeiaufgabe und nicht die Sache privater Lenker.