Eine fünfköpfige Delegation aus der Schweiz fliegt Mitte Mai nach Da Nang in Vietnam, um am Da Nang International Fireworks Festival 2017 teilzunehmen. Die Delegation besteht aus dem Alphorntrio «Solodurum» mit den Baslern Thomas P. von Arx und Peter Lindemann und der Lommiswilerin Prisca Schneitter, sowie den beiden Fahnenschwingern Hansjörg Schneider (Dulliken) und Patrik Noser (Lüterswil). Alle Teilnehmer sind Mitglieder des Nordwestschweizerischen Jodlerverbandes NWSJV.

Mit ihrem Auftritt werden die Alphornbläser und Fahnenschwinger ein Feuerwerk-Team aus der Schweiz unterstützen, das am Samstag, 20. Mai 2017 den «Wettkampf» gegen Japan bestreitet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Feuerwerk-Festival in Da Nang dauert vom 30. April bis am 26. Juni 2017 und gehört weltweit zu den Grössten seiner Art. An fünf verschiedenen Tagen präsentieren jeweils zwei Länder ihre Feuerwerke. Für die Schweizer Gäste beginnt das Spektakel am Abend des 19. Mai 2017 mit einem grossen Umzug durch die Stadt Da Nang. Das Schweizer Brauchtum wird durch die Alphornbläser ertönen und von den Fahnenschwingern gezeigt. Für die fünf Schweizer Teilnehmer wurde extra ein Umzugswagen mit Schweizer Merkmalen gestaltet.