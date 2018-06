Die Sempione Fashion AG schliesst 132 Filialen. Darunter auch die OVS-Geschäfte in Olten, Egerkingen, Solothurn und Grenchen. Dies teilt die Modekette auf ihrer Homepage mit. In den betroffenen Filialen dürfte bald der Ausverkauf starten. Lediglich sieben Geschäfte in der gesamten Schweiz werden vorerst nicht liquidiert. Keines davon steht im Kanton Solothurn.

Die Filialen in Basel, Martigny, Moutier und Spreitenbach werden neu als OVS-Outlet betitelt.

Der italienische Modekonzern OVS übernahm Charles Vögele 2016 und machte daraus die Sempione Fashion AG. Dieser ist nun das Geld ausgegangen. Anfang Woche wurde bekannt, dass die Schweizer OVS-Mitarbeiter darüber informiert wurden, dass das Unternehmen eine Massenentlassung in Betracht zieht. Das Ziel sei es, «einen Konkurs und damit die sofortige Einstellung des Betriebs zu verhindern». In den nächsten Tagen ist mit weiteren Entscheidungen zu rechnen. (jaw)

Folgende OVS-Filialen im Kanton Solothurn werden schliessen:

OVS-Filiale in Olten