In den letzten Kurven der Passstrasse zum Balmberg kämpft sich die Sonne tapfer durch die Wolken. Kurz keimt die Hoffnung auf, dass man der Nebelsuppe doch entrinnen kann. Beim Aussteigen aus dem Auto zerrinnt diese Hoffnung aber in der feuchten Luft – es ist kalt und neblig an diesem Nachmittag im Frühherbst auf dem Balmberg. Ein einsamer Biker rast vom Pass in die Nebelsuppe, sonst sind keine Menschen zu sehen, so weit das Auge reicht.

Die Alpakas beäugen einen komisch, wenn man sich neben ihrer Weide einen Weg zum Tannenheim bahnt, ganz, als ob sie sagen möchten: «Nanu, was macht ihr denn hier in dieser Kälte?» In der Stube im Tannenheim brennt Licht, und jemand schliesst eilig die Tür, als Schritte hörbar werden. Auch nach doppeltem Klingeln öffnet niemand die Tür – es ist wohl zu kalt und neblig, um draussen ein Schwätzchen zu halten. Im Seminarraum neben dem grossen Haus üben ein paar Buben Kampfsport, ganz ausgestorben ist es also trotzdem nicht hier auf dem Berg. Die Rosen an der Hauswand stehen noch in voller Blüte und verraten, dass der Sommer noch nicht ganz vorbei ist, und auch die Glocken der Kühe hinter der Baumreihe bimmeln so vergnügt, dass man denken könnte, es sei ein wunderschöner Sommermorgen.

Kurzzeitig eine Heimat für Flüchtlinge

Weniger vergnügt wirken die drei jungen Menschen, die auf dem Parkplatz vor dem Asylheim aus dem Auto steigen. Hozan Issa, ein junger Syrer, bringt zusammen mit seinem Kollegen Ismat seine Frau Nazha das erste Mal ins Heim. Mit akzentfreiem Deutsch erklären sie, dass Nazha bisher in Zürich gelebt, jetzt aber einen neuen Asylentscheid bekommen hat und deshalb in den Kanton Solothurn zieht. Bis Hozan eine grössere Wohnung findet, muss sie im Heim leben. Nervös klammert sie sich an den grossen Rollkoffer und streicht sich die langen Haare aus dem Gesicht. Ihr Ehemann beruhigt sie, es sei ja nicht für lange, bald könne sie zu ihm in die Wohnung ziehen.

Der Postchauffeur pflückt Hagebutten

Am anderen Ende des Parkplatzes steht das Postauto, darin sitzt ein älterer Herr und liest konzentriert eine Gratiszeitung. Auf das Klopfen an der Fensterscheibe reagiert er zunächst nicht, erst nach mehrfachen Versuchen gibt er zu verstehen, dass er die Bustür nicht öffnen könne. Durch die Windschutzscheibe ruft er, dass er nicht der Chauffeur sei, sondern nur hier im Postauto auf die Abfahrt warte, die Türen könne er nicht öffnen. «Ich bin aus dem Baselbiet und wollte eigentlich an die HESO, bin aber im Postauto eingeschlafen.» Wenigstens hat er das Lachen nicht verloren. Mit schwer verständlichen Handzeichen deutet er hinter die Baumreihe auf die Passstrasse. Dort steht der Buschauffeur im dünnen gelben Kurzarmhemd mit dicken Gartenhandschuhen und pflückt konzentriert Hagebutte vom Strauch. «Ich will keine Auskunft geben, sondern jetzt einfach meine Hagebutte pflücken», brummt er, ohne vom Strauch aufzuschauen. Seiner schlechten Laune zum Trotz reisst aber langsam die Nebeldecke auf und gewährt eine wunderschöne Aussicht auf die Alpen.

Im Seilpark wird eifrig geklettert

Zwei Wanderer mit ihrem Hund halten einen kurzen Moment inne, um die Aussicht zu geniessen, bevor sie in ihren Wagen steigen. «Wir sind vom Balmberg auf den Weissenstein gewandert, haben da schlecht zu Mittag gegessen und sind jetzt zurückspaziert», erklärt Sven Düscher. Der Biberister hat diesen Ausflug seiner Freundin Ursi Trachsel letztes Jahr im Adventskalender geschenkt, jetzt hat sie ihn eingelöst, da beide Ferien haben und sie nicht nur daheim faul rumsitzen wollten. Die beiden steigen ein und fahren Richtung Tal – der perfekte Zeitpunkt, denn es beginnt zu regnen.