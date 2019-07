Der Nationalfeiertag hat viele Gesichter. Dies zeigt auch ein Blick in die nachfolgend aufgeführten Aktivitäten in den Gemeinden: Musik, Ansprachen und gemütliches Beisammensein sind angesagt – oft auch Höhenfeuer und Feuerwerk. Ist kein Datum aufgeführt, finden die Feiern am 1. August statt.