Testkäufe Solothurn Ungenügender Jugendschutz: Alkohol und Tabak werden nach wie vor an Jugendliche verkauft Die 2022 durchgeführten Alkohol- und Tabak-Testkäufe im Kanton Solothurn zeigen, dass nach wie vor Alkohol und Tabak an Jugendliche verkauft werden. Eine Sensibilisierung der Verkaufsstellen bleibt deshalb zentral.

Im Auftrag des Gesundheitsamtes führt das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg Alkohol- und Tabak-Testkäufe zur Sensibilisierung des Personals und der Verkaufsstellen durch. Kontrolliert werden der Detailhandel, die Gastronomie, Kioske, Veranstaltungen sowie Onlineshops. Im letzten Jahr wurden im Kanton Solothurn in 30 Prozent der 27 Tabaktestkäufe trotz klarer Altersbeschränkung Tabakwaren an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft. Mit einer Verkaufsquote von 39 Prozent bei 244 Alkoholtestkäufen fielen die Resultate hier noch höher aus. Bei der Überprüfung des Onlinehandels konnten sogar in allen Testkäufen Alkohol und Tabak gekauft werden.

Nach wie vor wird Alkohol und Tabak an Jugendliche verkauft. Bild: Keystone

Auch die Jugendpolizei führt gezielt Alkoholtestkäufe durch. Dabei wurden im Jahr 2022 in 11 Fällen Alkohol verkauft und Strafanzeigen ausgesprochen. Im Wiederholungsfall kann die Betriebsbewilligung entzogen werden.

Die in den Testkäufen festgestellten Verkaufsquoten variieren je nach Verkaufsstellentyp stark. Insbesondere an Veranstaltungen und in Bars oder Pubs sind die Verkaufsquoten wiederholt höher als in anderen Verkaufsstellen. Ausserdem haben auch Faktoren wie Wochentag oder Zeitpunkt des Testkaufs einen Einfluss auf die Resultate. Die Testkäufe werden deshalb im Kanton Solothurn gezielt risikobasiert durchgeführt. Dementsprechend liegen hier die Resultate mit einer Verkaufsquote von 39 Prozent über dem schweizerischen Durchschnitt. Gemäss dem heute von Sucht Schweiz veröffentlichten nationalen Bericht über den Verkauf von Alkohol an Minderjährige im Jahr 2022 liegt die Verkaufsquote in der Schweiz bei durchschnittlich 27,2 Prozent.

Die Zahlen zeigen, dass eine konsequente Umsetzung des Jugendschutzes weiterhin notwendig ist. Der Kanton setzt sich dafür ein, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und der Handel sensibilisiert wird. Im Auftrag des Kantons bietet das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg dazu Beratung, Schulung und Unterstützung an. Alle Verkaufsstellen werden in den nächsten Wochen erneut über das Angebot informiert und aufgefordert, den Jugendschutz konsequent umzusetzen. (has)