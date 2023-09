Aktion «Wie geht’s dir?» Solothurner Gemeinden sollen ein Gesprächs-Bänkli beim Kanton bestellen, um über psychische Gesundheit zu reden – etwa mit der Gesundheitsdirektorin Anlässlich des Welttags der Suizidprävention am Sonntag stellt der Kanton Solothurn allen Gemeinden Sitzbänke zur Verfügung. Das Projekt «Wie geht’s dir?» will für psychische Gesundheit sensibilisieren. Lokalpolitikerinnen laden zum Austausch auf dem Attisholz-Areal ein.

Die Sitzbänke fallen mit ihrer knallgelben Farbe und der Aufschrift «Wie geht's dir?» auf. An einem gut frequentierten Ort aufgestellt, sollen die Bänkli zum Gespräch einladen. Ab Sonntag, 10. September 2023 – dem Welttag der Suizidprävention – können alle Solothurner Gemeinde die Sitzbänke bestellen.

Zum Welttag der Suizidbekämpfung am 10. September 2023 wird allen Solothurner Gemeinden eine Sitzbank zur Verfügung gestellt. wie-gehts-dir.ch

Am diesem kommenden Sonntag laden Politikerinnen auf dem Attisholz-Areal zum Austausch ein. Regierungsrätin Susanne Schaffner, Gemeinderätin von Luterbach Aline Leimann, Riedholzer Gemeindepräsidentin Sandra Morstein und Mental-Health-Aktivistin Simone Fasnacht laden Interessierte ein, sich auf den Bänkli für ein gemeinsames Gespräch hinzusetzen.

Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner. Carole Lauener

Bänkli fördern soziale Kontakte

Die Gemeinden können die Bänkli kostenlos beim Kanton Solothurn bestellen. Finanziert werden diese durch zweckbestimmte Projektmittel der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz. Die Bänkli sollen an an relativ gut frequentierten Orten aufgestellt werden, heisst es in der Medienmitteilung des Kantons.

An den jeweiligen gut ausgesuchten Standorten gibt es Informationen zum Thema psychische Gesundheit, wie auch zum Projekt «Wie geht's dir?» selbst. Der Unterhalt der Infobox und der Bank erfolgt durch die Gemeinden.

Stärkung psychischer Gesundheit

Bereits in anderen Kantonen wurde die «Bänkli-Aktion» umgesetzt. Der Hintergrund für die Aktion ist die nationale Kampagne «Wie geht's dir?» der Deutschschweizer Kantone und der Stiftung Pro Mente Santa. Die Kampagne sensibilisiert zu Themen der psychischen Gesundheit und ermutigt zu einem offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen. Mit den neuen Bänkli soll die psychische Gesundheit gefördert, indem die Menschen mehr in Kontakt treten und ins Gespräch kommen.