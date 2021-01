Ärger über Anmeldung zum Impfen: Leitung ist völlig überlastet

032 627 74 11. Über diese Nummer ist eine Anmeldung für einen Termin im Impfcenter Rythalle möglich. Ab Montag, 14 Uhr ist dieses geöffnet; seit Montagmorgen können sich über 75-Jährige Hochrisikopatientinnen und -patienten anmelden. Da die Online-Anmeldung allerdings noch nicht aufgeschaltet ist – das soll in ein paar Tagen der Fall sein – ist das Telefon der einzige Weg.

Weil nun viele aufs Mal einen Termin vereinbaren wollen, ist die Leitung allerdings überlastet. Man versuche, das Systemproblem bei der Anmeldung zu beheben, sagte Regierungsrätin Susanne Schaffner am Montagmorgen im Rahmen einer Medienkonferenz. «Wir hoffen, dass man sich am Dienstag oder Mittwoch auch online anmelden kann», so Schaffner.

Laut Kanton soll die Telefonleitung für die Anmeldung zur Impfung funktionieren. Anrufende müssten einfach um die 10 Minuten in einer Warteschlaufe ausharren, heisst es.

«Nummer nicht in Betrieb»

Ein Selbstversuch zeigt aber: Der Anrufer wird aus der Leitung geworfen. Das bestätigen auch Leser. «Es heisst, die Nummer ist ungültig oder diese Nummer ist nicht in Betrieb», schreibt Ruth Reinhard. Sie versucht, seit 9 Uhr durchzukommen.

Ähnlich geht es auch Jürg Peter Hunziker. «Ich versuche seit dem Morgen durchzukommen, ich falle aber immer aus der Leitung.» Er kenne noch mindestens zwei weitere Parteien, denen es gleich gehe.

Er sei zwar erst 67 Jahre alt, leide aber an einer Lungenkrankheit und würde sich gerne impfen lassen. «Ich habe Verständnis dafür, dass die Plätze schnell ‹ausverkauft› sind, meint der Rüttener. Es gebe ja wenig Impfstoff. Aber dass die Anmeldung technisch nicht funktioniert, das kann er nicht verstehen. Er hofft, dass es dann zumindest mit der Online-Anmeldung klappen wird. Am Dienstag will er vor der Rythalle Präsenz zeigen und seinen Unmut ausdrücken. (ldu)