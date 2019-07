Es gibt ein weiteres Urteil in Sachen AEK gegen die Gemeinde Lüsslingen. Die Vorgeschichte ist bekannt: Bisher hatte die AEK das Stromnetz des Ortsteils der Gemeinde Lüsslingen-Nennigkofen betrieben. Dieser Vertrag lief Ende 2018 aus. Der Gemeinderat streckte die Fühler nach neuen Vertragspartnern aus. Wie sich in mehreren Gemeinden zeigt, kann die AEK – mit Berner Muttergesellschaft BKW – nämlich nicht mit den Preisen regionaler Anbieter mithalten. So hat sich der Lüsslinger Gemeinderat für die Regio Energie Solothurn entschieden. Dagegen wehrt sich die AEK. Die Gesellschaft vermutet, dass bei der Vergabe an die Regio Energie nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.