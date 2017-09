Die Pilzwelt ist dynamisch und einem steten Wandel unterworfen. «Ganz bestimmt spüren wir auch die Klimaerwärmung, denn Pilze, die bisher eher in südlichen Gefilden anzutreffen waren, sind heute auch bei uns zu finden.» Auch gebe es invasive Sorten bei den Pilzen. «Ich weiss von einer australischen Art, die sich gerne in Kiesgruben breitmacht und unheimlich stinkt», so Widmer.

Wichtig sei, dass jeder, der gerne Pilze sammelt, sich aber nicht so gut auskennt, mit seinem Fund zur Pilzkontrolle geht. «In den meisten Gemeinden – leider nicht mehr in allen – wird dieser Service angeboten.» Ein anderer Tipp ist: Man soll nur jene Pilze mitnehmen, die man auch ganz sicher kennt. «Und wer Champignons essen will, kauft sich besser eine Packung beim Grossverteiler.»

Generell solle man Pilze nicht roh essen, weiss Widmer. «Mindestens zehn Minuten kochen ist ratsam, besser sind 20 Minuten Kochzeit, damit allfällige Giftstoffe sich verflüchtigen.»

Neue Beurteilungen der Gifte

«Heute würden Pilze für giftig erklärt, die man vor Jahren noch zu den Essbaren zählte», sagt Widmer. «Man weiss inzwischen mehr über die Gifte, dass sich einige davon beispielsweise im Körper kumulieren und eine Pilzart erst nach mehrmaliger Einnahme giftig ist. Zudem hat man heute auch viel exaktere Messmethoden für die Gifte.»

Wer Pilze bestimmen will, muss sich auf sein Auge, seinen Tastsinn und vor allem auf seinen Geruchssinn verlassen, weiss der Pilzfachmann. «Jeder Pilzexperte wird vom Kanton Solothurn alle zwei Jahre zu einer Prüfung aufgeboten. So bleibt unser Wissen aktuell und die Leute können sich auf uns verlassen.»

Widmer weiss, dass derzeit viele Leute in den Wäldern zum Pilzsuchen unterwegs sind, dennoch würden dramatische Vergiftungsfälle nur selten bekannt. Und noch einen Tipp gibt der Experte: «Es ist verboten, im Dunkeln mit der Taschenlampe im Wald nach Pilzen zu suchen.»