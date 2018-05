Welcher Fall bleibt Ihnen speziell in Erinnerung?

Den Fall Paul werde ich sicher nie vergessen. Wir wussten, dass der Knabe entführt worden war und dass der Täter den Knaben gar töten könnte. Die Sorge um den Knaben war riesig. Acht Tage lang dauerte die Suche. Es waren unglaublich intensive Tage mit wenigen Stunden Schlaf. Es war eine wahnsinnige Erleichterung, als wir den Buben gefunden haben.

Wie behält man da einen klaren Kopf?

Der Druck war gewaltig, nicht nur auf mich, sondern auf alle, die mitgearbeitet haben. In dem Moment hat man aber so viel zu tun, man muss so viel Informationen verarbeiten, koordinieren und Entscheidungen treffen, dass man gar keine Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Wie gross der Druck war, merkt man erst, wenn er weg ist.

Hat man Angst, in solchen Situationen Fehler zu machen?

Man muss in diesem Business unter Druck und sehr schnell Entscheidungen treffen, die eine gewisse Tragweite haben. Im Moment, in dem man entscheidet, weiss man aber nicht, wie es herauskommt. Erst im Nachhinein gibt einem die Realität bei solchen Entscheidungen recht. Oder eben nicht. Dann zeigt sie einem relativ schonungslos auf, dass man falsch entschieden hat. Das kann immer passieren und es passiert auch immer wieder einmal. Weil man aber gelegentlich solche Entscheide trifft, lernt man, damit umzugehen. Ich fragte mich natürlich: Was wäre passiert, wenn wir den Knaben nicht gefunden und sich später gezeigt hätte, das hätte man anders tun können? Wie hätten wir das den Eltern erklärt?

Ein weiteres aufsehenerregendes Delikt war 2009 der Dreifachmord in Grenchen. Auch da gelang es Ihnen wie im Fall Paul, die Täter zu finden.

Grenchen war eine Herausforderung. Sehr oft geschehen Tötungsdelikte im familiären Umfeld. Diese sind nicht so schwierig zum Aufklären. Man findet schnell klare Motive. Hier aber war die ganze Familie ausgelöscht. In das Umfeld der Schenkkreise hinein zu ermitteln, war schwierig. Der Fall war aber noch aus einem ganz anderen Grund speziell: Er geschah 2009, ich war erst zwei Jahre Kripo-Chef. Zuvor hatten wir im Kanton jahrelang fast keine Tötungsdelikte. Es ging keine 24 Stunden, bis es hiess: Diesen Fall müsst ihr dann aber aufklären, nicht so wie den noch immer ungeklärten Fünffachmord von Seewen 1976. Das war eine Drucksituation – und meine Feuertaufe als Kripo-Chef.

Die ungelösten Mordfälle von Seewen sind noch immer präsent.

Das ist sehr speziell. Das Fünffachdelikt ist zwar über 40 Jahre her. Ich habe aber heute noch Anfragen dazu. Jedes Jahr um Pfingsten, wenn sich das Delikt jährt. Es gab lange auch noch Hinweise, denen man nachgehen musste.

Ermitteln Sie in dem Delikt noch?

Wir machen inzwischen nichts mehr. Wir haben keine gesetzlichen Grundlagen mehr zum Ermitteln. Der Fall ist komplett verjährt. Wenn jemand käme und etwas Neues erzählen würde, würden wir dem aus historischem Interesse wohl nachgehen. Wir würden schon gerne wissen, warum die Tat geschah. Man geht davon aus, dass Carl Doser der Täter ist. Aber wo der ist, weiss niemand. Es ist noch nicht so lange her, dass wir einen Hinweis hatten, er sei in Kanada gesehen worden. Wir werden den Fall wohl nicht mehr klären.

Der Fall Paul oder die «Schenkkreismorde» haben extrem viel Aufmerksamkeit erhalten.

Die Fälle, die prominent in der Presse auftauchen, sind nicht immer die aufwendigsten. Ermittlungstechnisch geben Fälle von Menschenhandel, Glücksspiel oder Betäubungsmittel viel mehr zu tun. Denn man muss dort in Strukturen eindringen, in denen nicht kooperiert wird. Bei der Menschenhandels-Schwerpunktaktion, wie wir sie 2016 mit der Staatsanwaltschaft im Thai-Milieu gemacht haben, haben wir monatelang mit sieben Leuten nur für den Fall gearbeitet, bis wir genügend Beweise hatten. Es ist derart schwierig, den Tatbestand des Menschenhandels zu beweisen. Der Fall Paul dagegen dauerte acht Tage. Es war kurz und intensiv. Grenchen war aufwendiger. Es brauchte drei Wochen, bis wir die Täter anhalten konnten. Gerade um der Täterin den Beweis zu erbringen, dass sie die zentrale Rolle spielte, brauchte es danach doch sehr viel Arbeit. Am Ende wurde sie dafür verurteilt.