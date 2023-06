Abstimmungssonntag Kanton Solothurn nimmt Gesundheitsgesetz an und schickt Zwillingsinitiativen bachab – so hat Ihre Gemeinde abgestimmt Die Solothurnerinnen und Solothurner haben entschieden: Sie nehmen die Änderung des Gesundheitsgesetzes an und lehnen die Zwillingsinitiativen ab. National folgt das Solothurner Stimmvolk dem schweizweiten Trend: Ja zur OECD-Mindeststeuer und dem Covid-Gesetz, beim Klimagesetz war die Zustimmung etwas knapper.

Das Wichtigste in Kürze: Der Kanton Solothurn nimmt das Gesundheitsgesetz an und lehnt die Zwillingsinitiativen ab.

Die eidgenössischen Vorlagen nehmen die Solothurnerinnen und Solothurner an: Die OECD-Steuer sehr deutlich, das Covid-Gesetz klar und das Klima-Gesetz knapp.

Damit stimmt das Solothurner Stimmvolk wie die Schweiz: OECD-Steuer, Klimaschutzgesetz und Covid-Gesetz werden angenommen.

Die Resultate im Überblick: Die Resultate nach Auszählung aller Gemeinden zeichnen folgendes Bild: Gesundheitsgesetz: 63% Ja

Zwillingsinitiative 1 Katasterwert: 59% Nein

Zwillingsinitiative 2 Abzüge: 61% Nein

Bei der ersten Zwillingsinitiative, welche die Katasterwert-Berechnung im Kanton Solothurn belassen will, scheitert an der Urne. 59% der Solothurner Abstimmenden sind dagegen.

Auch bei der zweiten Zwillingsinitiative gab es ein Nein. Die Vorlage wollte pauschal Steuererhöhungen verhindern. 61% der Solothurner Stimmenden sagten dazu Nein.

Bei der Änderung des Solothurner Gesundheitsgesetzes dagegen stimmten die meisten zu. Der Ja-Anteil lag am Schluss bei 63%.

Wie hat sich Ihre Gemeinde zu den Solothurner Abstimmungsvorlagen positioniert? Finden Sie es in der interaktiven Karte heraus:

Darüber wird im Kanton Solothurn am 18. Juni abgestimmt

Die Stimmbevölkerung im Kanton Solothurn ist aufgerufen, über drei Vorlagen abzustimmen:

Änderung Gesundheitsgesetz: Zulassung von Leistungserbringern im ambulanten Bereich

Initiative «Zwillingsinitiative 1 – Hände weg vom Katasterwert!»

Initiative «Zwillingsinitiative 2 – Hände weg von den Abzügen!»

Worum es dabei geht, lässt sich hier nachlesen:

Die Resultate im Überblick: Die Abstimmungsresultate zu den eidgenössischen Vorlagen (Hochrechnung): Klimaschutz-Gesetz: 58% Ja

OECD-Mindeststeuer: 79% Ja

Covid-19-Gesetz: 62% Ja

Wie hat sich Ihre Gemeinde zu den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen positioniert? Finden Sie es in der interaktiven Karte heraus:

Darüber wird am 18. Juni abgestimmt

Auf eidgenössischer Ebene stehen heute drei Vorlagen zur Abstimmung. Die Stimmbevölkerung entscheidet über drei nationale Vorlagen. Es geht um:

die OECD-Mindeststeuer

die Änderung vom 16. Dezember 2022 des Covid-19-Gesetzes

das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (Klima-Gesetz)

Die zweite SRG-Trendstudie von Anfang Juni zeigte noch Mehrheiten bei allen drei Vorlagen. Jedoch zeigte der Trend bei der OECD-Mindeststeuer Richtung Nein, ebenso beim Klima-Gesetz. Beim Covid-Gesetzt war die Mehrheit stabil.

Gemeindefusion Buchegg

Entscheid in Buchegg: Die Fusion mit der Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil zur neuen Gemeinde Buchegg ist in trockenen Tüchern: Die Stimmberechtigten sagen Ja mit 93 Prozent in Gächliwil und Ja mit 88 Prozent in Buchegg.