70,5 Prozent der Abstimmenden sagten am 10. Juni Nein zum kantonalen Energiegesetz, in keiner einzigen Gemeinde reichte es für eine Ja-Mehrheit. Das Gesetz wollte unter anderem Vorgaben für den Ersatz von Öl- und Gasheizungen machen und vorschreiben, dass in Neubauten ein Teil des benötigten Stroms selbst erzeugt werden muss.