Abstimmungsparolen Solothurner SVP steht hinter AHV-Reform, mit der Massentierhaltungsinitiative kann sie nichts anfangen Die Abstimmungsparolen waren an der Mitgliederversammlung der SVP Solothurn ein klarer Fall. Prominenter Gast war Marco Chiesa, Präsident der Mutterpartei. Er stellte noch einmal die Sache mit der Taiwan-Reise klar.

SVP-Präsident Marco Chiesa hat es nicht eilig, nach Taiwan zu reisen. Peter Klaunzer/ KEYSTONE

Klargestellt hat er es zwar schon lange, aber die Parteigänger der Solothurner SVP bekamen es an der Mitgliederversammlung in Olten noch einmal aus erster Hand erklärt: Er habe keineswegs im Sinn, Nancy Pelosi nachzueifern und schnellstmöglich quasi auf dringlicher diplomatischer Mission nach Taiwan zu reisen, versicherte Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz. So dumm sei er nun wirklich nicht.

Richtig sei, dass die von ihm präsidierte parlamentarische Freundschaftsgruppe Schweiz-Taiwan schon länger einen Besuch in Taipeh plant und er hoffe, dieser könne nach der pandemiebedingten Verschiebung nun vielleicht im Frühjahr 2023 stattfinden.

Das war auch schon das Brisanteste am Auftritt des prominenten Gasts vor der Solothurner Kantonalpartei. Ansonsten blieb es beim Small Talk mit Kantonalpräsident Christian Imark. Man erfuhr zum Beispiel, dass Club der toten Dichter Chiesas Lieblingsfilm ist und dass er Magdalena Martullo-Blocher - «zum Glück» - als Alphatier einstuft.

Nein zur Massentierhaltungsinitiative

Im Zentrum der Versammlung stand natürlich die Parolenfassung für die kommenden eidgenössischen Abstimmungen am 25. September. Ein kleines Scharmützel gab es hier, weil sich der Oltner Kantonsrat Philippe Ruf - untypischerweise für einen SVPler - für die Massentierhaltungsinitiative einsetzt. Dass Ratskollege Beat Künzli (Landwirt aus Laupersdorf) über die « Vegistädter, die nicht einmal wissen wie eine Kuh aussieht» herzog, ging Ruf dann doch zu weit.

Am Schluss folgte die Versammlung aber wenig überraschend doch Beat Künzli und beschloss gegen lediglich drei Stimmen die Nein-Parole. Die Initiative sei «völlig weltfremd und unnötig» hatte Künzli den Anwesenden erklärt. Sie verlangte von den Bauern, etwas zu produzieren, das die Konsumenten nicht zu zahlen bereit sind.

Ja zur AHV-Reform

Klar zur Annahme - wobei mit immerhin 6 Gegenstimmen - empfiehlt die Solothurner SVP die AHV-Reform mit der Heraufsetzung des Frauenrentenalters und der Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Klar sei Letzteres ein Haken an der Sache, aber dank der SVP bleibe die Erhöhung zumindest bescheiden und eine AHV-Vorlage ohne dieses Element «kann man vergessen», so Kantonalpräsident Christian Imark. Was das Rentenalter 65 für Frauen betrifft, herrscht in seinen Augen hingegen ein breiter Konsens, dass dies «auch Teil der Gleichberechtigung» ist. Und ein «Superargument» für die Reform sei, dass man seine Rente aufbessern kann, wenn man über das Alter von 65 hinaus erwerbstätig bleibt.

Zustimmung auch zur Verrechnungssteuer-Vorlage

Die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Obligationszinsen wurde der Versammlung von Kantonsrat Matthias Borner (Olten) ans Herz gelegt. Eine etwas undankbare Aufgabe, handelt es sich hier doch um eine recht sperrige, «papierige» Angelegenheit. Borner meisterte sie offensichtlich mit Bravour, jedenfalls wurde die Ja-Parole zu null bei einer einzigen Enthaltung beschlossen.

Die Vorlage sei wichtig für die Standortattraktivität der Schweiz, so Borner. Und sie betreffe eben alle Bürgerinnen und Bürger, weil ihre Pensionskassen im grossen Stil in Obligationen investieren. Was die Steuerausfälle betrifft, liess er sich nicht auf die Äste hinaus. Nur so viel: Die von den Gegnern herumgebotene Zahl von 800 Millionen sei sicher falsch.