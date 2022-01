Abstimmungsparolen Die Solothurner FDP sagt Nein zur staatlichen Medienförderung und Ja zur Unterstützung der Spitäler Die Solothurner FDP hat die Abstimmungsparolen für den 13. Februar an einer «hybriden» Delegiertenversammlung (physisch oder im Livestream zu verfolgen) beschlossen. Die Mehrheiten waren klar.

Die Corona-Auflagen brachten den Spitälern Verluste ein. Bruno Kissling

Die Delegierten der Solothurner FDP haben die Abstimmungsparolen für den 13. Februar mit klaren Mehrheiten beschlossen. Für Nationalrat Kurt Fluri, der sich für das Medienförderungspaket einsetzt, gab es dabei kein Heimspiel zu gewinnen: Die Delegierten folgten mit 97 gegen 30 Stimmen (bei zehn Enthaltungen) den Argumenten des Berner Nationalrats Christian Wasserfallen und beschlossen die Nein-Parole.

Zum einen würden die Jahresabschlüsse der grossen Verlagshäuser zeigen, dass in der Medienbranche kein Notstand herrsche. Zum anderen sei zu bezweifeln, dass staatlich subventionierte Medien in ihrer «Wächterrolle» noch wirklich unabhängig blieben und «die Hand beissen würden, die sie füttert», so Wasserfallen. Kurt Fluri kämpft demgegenüber für die Medienförderung, weil es die journalistische Grundversorgung in allen Sprachregionen als Fundament für demokratische Meinungsbildungsprozesse zu sichern gelte.

Klar ist die Haltung der Solothurner FDP auch zu den weiteren nationalen Vorlagen: Ja zur Abschaffung der Emissionsabgabe (113:14 Stimmen), Nein zur Initiative zum Schutz Minderjähriger vor Tabakwerbung 121:20 Stimmen), Nein zur Initiative für das Verbot von Tier- und Menschenversuchen (128:5 Stimmen).

Gut gemeint, aber viel zu radikal

Das Tierversuchsverbot sei «gut gemeint, aber viel zu extrem, so Kantonsrat Simon Michel. Eine Annahme würde das Gesundheitswesen «um 100 Jahre zurückbombardieren» und den Forschungs- und Industriestandort gefährden, warnte der Ypsomed-Chef. Die Schweiz habe punkto Tierversuche schon heute eine der strengsten Gesetzgebungen, die Initiative würde hingegen die Forschung de facto komplett unterbinden.

Gut gemeint, aber zu extrem, so lässt sich auch die Haltung der Solothurner FDP zur Initiative zur Tabakwerbung zusammenfassen. Die Forderung der Initiative sei zwar «nicht unverständlich», meinte Kantonsrat Thomas Fürst. Aber es gelte abzuwägen zwischen berechtigten Anliegen des Jugendschutzes und einem allzu rigorosen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit mit einem praktisch vollständigen Werbeverbot.

Die Änderung des Gesetzes über die Stempelabgaben betreffe durchaus auch KMU, hielt Kantonsrat David Plüss der Kampagne der Linken entgegen. Die Emissionsabgabe auf der Ausgabe von Aktien und dergleichen zur Beschaffung von Eigenkapital bestrafe die Unternehmer, die ein Risiko zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen eingehen. Gerade in der Zeit der Coronakrise sei es wichtig, Firmen nicht mit solchen Steuern zu belasten.

Unterstützung für Spitäler: «Kein Automatismus»

Die kantonale Vorlage zur Abgeltung der pandemiebedingten Ertragsausfälle und Mehraufwände der Spitäler im Jahr 2020 (zusätzlich 25 Millionen zur Akontozahlung von 13 Millionen letztes Jahr) findet die Zustimmung der FDP-Delegierten (mit 92:29 Stimmen). Kantonsrat Christian Thalmann betonte dabei, dass es sich nicht um einen Automatismus handelt und über weitere Abgeltungen für 2021 und 2022 wieder separat abgestimmt würde. Man könne sich vorstellen, dann gegebenenfalls einen Selbstbehalt von den Spitälern einzufordern.