Die Solothurner Grünen sagen Nein zu «Jetz si mir draa» – und verabschieden eine Resolution wegen des Kriegs in der Ukraine

Die Grünen fassten an ihrer Mitgliederversammlung die Parolen zu den bevorstehenden Abstimmungen. Harsche Kritik gab's an den Initiativen der SVP. Zudem wurde eine Resolution wegen des Kriegs in der Ukraine verabschiedet.