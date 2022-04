Abstimmung Warum die «Scheinflüchtlings-Initiative» im Kanton Solothurn nicht zum Fliegen kommt Die Steuersenkungs-Initiative und der Ukraine-Krieg durchkreuzen die SVP-Pläne, Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen weniger Geld zu zahlen.

Eine Familie aus der Ukraine kommt per Zug in der Schweiz an. Keystone

Eigentlich ist es eine Steilvorlage für die SVP. Die Initiative «Weniger Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge» greift Themen auf, mit denen die Partei gross geworden ist und mit denen sie an der Urne grosse Siege errungen hat: Einwanderung, restriktive Migrationspolitik, das Verhältnis von In- und Ausländern im Bezug auf ihren Anspruch auf Leistungen aus den Sozialwerken.

Doch zwei Wochen vor der Abstimmung über Kürzungen im Sozialbereich für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene im Kanton Solothurn ist es diesbezüglich seltsam ruhig. Auf der Internetseite der Kantonalpartei dominiert die Steuersenkungs-Initiative «Jetz si mir draa», drei der vier aktuellen Beiträge beziehen sich darauf.

Weiter unten findet sich dann doch ein Hinweis auf die «Scheinflüchtlinge» mit der Aufforderung «jetzt unterschreiben» – obwohl die Initiative, wie ein Klick zeigt, bereits im Mai 2021 eingereicht wurde.

Der Fokus auf die Steuersenkungs-Initiative ist laut Beat Künzli, SVP-Kantonsrat und Vizepräsident der Kantonalpartei, denn auch der Hauptgrund, warum die eigentliche SVP-Initiative unter dem Radar läuft.

«‹Jetz si mir draa› dominiert die Debatte, darüber wird viel intensiver und aktiver diskutiert.» Man könne nicht wegdiskutieren, dass die Flüchtlingsthematik daneben etwas untergehe.

Seit zwei Monaten flüchten aufgrund des Kriegs in der Ukraine zwar so viele Menschen wie schon lange nicht mehr in die Schweiz. Doch das seien andere, als die SVP mit ihrer Initiative meine, so Künzli.

«Das Thema Scheinflüchtlinge ist vorbei»

Die in der öffentlichen Wahrnehmung übermächtige Steuersenkungs-Initiative wird auch von anderer Seite als ein Grund genannt, warum sich der Abstimmungskampf für die Flüchtlings-Initiative schwierig gestaltet.

Darüber hinaus äussert sich Thomas Lüthi, Präsident der GLP-Fraktion im Kantonsrat, dezidiert: Das SVP-Anliegen wirke völlig aus der Zeit gefallen. Es herrsche Krieg in Europa, da müsse man Geflüchteten Schutz bieten. In dieser Zeit wirkten Wahlkampfbegriffe wie «Scheinflüchtlinge» doch eher sonderbar.

Ähnlich argumentiert Mitte-Fraktionspräsident Michael Ochsenbein: «Das Thema Scheinflüchtlinge ist vorbei.» Die meisten Schweizerinnen und Schweizer hätten realisiert, dass Menschen nicht zum Schein flüchteten.

«Das lässt sich am Mitgefühl mit den Flüchtlingen aus der Ukraine gut ablesen.»

Die Grünen-Fraktionspräsidentin Barbara Wyss Flück schliesslich vermutet, dass das Anliegen bewusst «tief gehalten» wird, weil es «jenseits jeder sachlichen Problemlösung» sei.

In diesen Wochen, in denen sogar Andreas Glarner, der für die SVP auf Bundesebene die Dossiers zur Ausländer- und Asylpolitik führt, mehr Sozialhilfegelder für (Ukraine-)Flüchtlinge sowie «offene Häuser und Herzen» für Menschen fordert, die «nun wirklich an Leib und Leben bedroht und mit den letzten Habseligkeiten geflohen» seien, scheinen Forderungen nach Kürzungen in diesem Bereich zu verhallen – zumindest vordergründig.