Absolute Spitze: Zwei Solothurner Gastro-Betriebe räumen ab

24 Betriebe wurden am Montag am Event von Swiss Gastro in Zürich ausgezeichnet. Den Master-Preis 2020 und somit der Hauptpreis ging an die Zürcher «Bar im Wasser» in der Kategorie «Bar&Lounge». Die Bar wurde mit der höchsten Bewertung belohnt.

Doch auch Solothurner Betriebe durften eine Auszeichnung entgegen nehmen. Sie gehören damit zu den besten der Schweiz. In der Kategorie «Classic» hat das «Restaurant zum Löwen» in Messen den ersten Platz erreicht. Das Restaurant konnte mit dem traditionellen und klassischen Stil punkten.

Das «Bloomell Coffeehouse» in Olten erreichte in der Kategorie «Coffee&Bistro» den ersten Platz. «Wir sind noch ganz baff», sagt die stellvertretende Betriebsleiterin Angela Ringeberg auf Anfrage. Das Coffeehouse arbeitet mit leistungsbeeinträchtigten Menschen zusammen, um ihnen in der Arbeitswelt eine Chance zu geben. Viele positive Rückmeldungen würden zeigen, dass dieses Konzept gut ankommt. «Wir sind keine ausgebildeten Agogen. Wir sind Menschen mit einem grossen Herz», sagt die stellvertretende Betriebsleiterin. Das starke Konzept sei wohl auch bei der Fachjury gut angekommen.

Aus der Bewertung der Fachjury und der Kunden ergaben sich die Punkte fürs «Bloomell Coffeehouse». Und diese reichten bis zum Sieg in der Kategorie «Coffee&Bistro». «Wir dürfen jetzt ein Jahr lang, diesen Titel tragen», sagt Ringeberg stolz. Durch den Preis erhält das Coffeehouse Anerkennung.

Weitere Auszeichnungen in der Region Nordwestschweiz durften der «Gasthof zum Reh» in Herbetswil in der Kategorie «Activity» und das Restaurant «Salmen» in Olten in der Kategorie «Classic» entgegennehmen. (ber)